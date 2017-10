Perú al repechaje: ¿Qué bombo ocuparía si llega al Mundial Rusia 2018?

Muchos no le toman importancia al Ranking FIFA mientras su país no esté clasificado al Mundial. Ese es el caso de los hinchas de la Selección Peruana que a pesar de que el famoso estadístico español Mister Chip anunció que la bicolor se metería en el puesto 10, no le prestan interés. Sin embargo este detalle es importantísimo para evitar rivales bravos en fase de grupos.

Fue el mismo Mister Chip quien pronosticó cómo se distribuirán los bombos del sorteo del Mundial Rusia 2018 y la bicolor, de superar a Nueva Zelanda, se metería en el bombo 2 junto a España, Inglaterra y México, posiblemente Suiza e Italia (que jugarán el repechaje europeo al Mundial) y a los sudamericanos Uruguay y Colombia.

Sin embargo no todo es alegría, porque detrás de Rusia, anfitrión y primer clasificado al Mundial, las selecciones que figuran como cabezas de serie y probables rivales de la bicolor (en caso clasifique) en fase de grupos son Alemania, Portugal, Bélgica, Polonia y Francia. Rivales complicados que parten como favoritos al título del Mundial.

SORTEO COPA DEL MUNDO: así serán los cuatro bombos del sorteo de la fase de grupos de #Rusia2018 (leed los 3 condicionantes). pic.twitter.com/u6pLBwJsyu — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 11, 2017

Cabe recordar que en una posible clasificación al Mundial de la Selección Peruana, esta no podrá enfrentar en fase de grupos a rivales del mismo continente como Brasil, Argentina (Bombo 1) y Uruguay y Colombia (Bombo 2).

Además, al estar bien ubicado, sus chances de no tener dos rivales europeos en el mismo grupo (lo más temido en un Mundial) crecen pues el bombo tres y cuatro está integrado, en su mayoría, por los clasificados de Concacaf, Asia, África y Oceanía. Pero hay que esperar hasta noviembre para ello.