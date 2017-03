Perú contra Uruguay: Coki Gonzales, Erick Osores y Carlos Navarro comentan sobre las opciones

La Selección Peruana se juega la vida en las Eliminatorias frente a Uruguay el martes. Un partido de vida o muerte. Por ese motivo, Depor conversó con tres destacados comentaristas deportivos para conocer sus puntos de vista sobre el encuentro.

¿Qué posibilidades tenemos de ganarle a Uruguay?



Coki Gonzales, conductor de Negro y Blanco y TV Perú Deportes

"Del uno al diez, seis. Es un partido en el que Uruguay es el favorito. No viene jugando bien, pero tiene unos de delanterazos, que pueden ser titulares en cualquier equipo del mundo (Luis Suárez y Edinson Cavani). Dos potencias. Eso lo hace a Uruguay favorito".

Erick Osores, conductor de Fútbol en América

"Yo creo que es un partido ganable. Definitivamente es un partido dificilísimo. Sin embargo, me parece que Perú en su intermitencia, tiene cosas buenas. Definitivamente hay talento. Pero lo que ha demostrado también es que tiene una facilidad defensiva que no la puede disimular. Le cuesta mucho. Entonces, en la medida que pueda controlar o saber tener paciencia con Uruguay, creo que es un partido ganable".

Carlos Alberto Navarro, conductor de Campeonísimo

"Las opciones son mínimas por el nivel de competencia que tiene Perú y la condición de Uruguay. La Selección Peruana tiene una manera de desconectarse en los partidos que pareciera que fuera regular y tenemos un técnico que no es uno de los más iluminados. Enfrentamos a una selección muy poderosa que ha visto en peligro su clasificación, luego del último resultado de local ante Brasil. La derrota no solo lo hace más peligroso a Uruguay, lo hace más fuerte".

¿Qué cambios harías en el once de la Selección Peruana?



Coki Gonzales

"Hay un cambio obligado que es reemplazar a Ramos. Yo pondría a Araujo. Pero, por otro lado, a mí me gustaría que juegue Raúl Ruidíaz con Paolo Guerrero juntos. Yo no pondría a Carrillo y sí a Ruidíaz. Eso significaría cambiar de sistema. Pero eso es algo que Gareca no lo va a hacer".

Erick Osores

"En los de arriba no hay mucho que cambiar. De repente, hay que ver lo de Pedro Aquino. Creo que debe tener una opción en este equipo. Más allá del buen pie, hay que intentar tener presión en la marca"

Carlos Alberto Navarro

"Lo que pasa es que la plantilla no permite hacer mayor variantes. Es una convocatoria que obedece a sus gustos fundamentalmente. Hace jugar a chicos que llegan a los 80 minutos a las justas, terminan destruidos. Porque no tienen continuidad. No creo que tenga muchas herramientas dentro del plantel".

