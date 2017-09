Perú vs. Argentina: barra albiceleste tendrá micrófono y parlantes en La Bombonera [VIDEO]

En la guerra, el amor y el fútbol todo vale, dice una frase muy conocida y que bien están empleando en la AFA para el próximo Perú vs. Argentina en La Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. Si el cambio de escenario no era suficiente, ahora el presidente del ente máximo del fútbol albiceleste contrató a un cantante de cuarteto y su presentador para que hagan la fiesta en La Boca.

Para cantar el Himno Nacional de Argentina, Claudio 'Chiqui' Tapía presidente de AFA, ha contratado los servicios del conocido cantante de cuarteto -música popular en Argentina- Ulises Bueno, hermano menor de Rodrígo, cantautor de la famosa canción homenaje a Diego Armando Maradona.

Y para poner la fiesta en las tribunas, anunciar los equipos titulares y más, han contratado a Marcos Mosello, el presentador del cantante cuartetero Ulises Bueno, quien habló de su 'chamba' en la cancha de Boca Juniors en el partido contra Perú y hasta adelantó cómo hará la presentación de la oncena Argentina.

Según propia confesión de Mosello, fue el mismo 'Chiqui' García quien lo llamó para anunciarle que sería presentador en el Perú vs. Argentina. "No tenía otra opción, me dijo defrente que yo voy a ser el presentador", señaló.

"Al presidente de AFA, CHIQUI TAPIA: gracias por confiar en mí. Llevaré toda la buena vibra para levantar el ánimo y que todo sea aliento el 5 de octubre", posteó en Instagram el famoso locutor conocido más en el mundo de espectáculos argentino que en deportes.

