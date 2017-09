¿Perú vs. Argentina en la Bombonera? "No lo elegiría porque quizá aparece otro Ramírez y nos deja fuera"

El rumor cada vez se hace más fuerte y los fantasmas empiezan a aparecer. Argentina podría llevar el partido contra la Selección Peruana, por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018, a la mítica Bombonera de Boca Juniors y los cabuleros no quieren que eso suceda por una sola razón: fue ahí cuando quedaron fuera de un Mundial por última vez y, precisamente ante la bicolor.

Uno de los que se opone a que se juegue en el estadio Xeneize es el presidente de River Plate Rodolfo D'onofrio quien recordó que él estuvo en la cancha cuando la blanquirroja dejó a la albiceleste sin el boleo al Mundial México 1970.

Selección Peruana: las fotos inéditas del debut de Paolo Hurtado con camiseta de Alianza Lima



"En 1969, estas canas me denuncian, yo estaba en cancha de Boca el día que Perú nos dejó fuera. Por eso no elegiría justo esa cancha con perú. Por ahí lo elegiría para cualquier otro partido, pero no para este", indicó el mandamás de los 'Millonarios'.

Y luego agregó "No vaya a ser que por ahí aparece un (Oswaldo 'Cachito') Ramírez -autor de los dos goles que le dieron a la Selección Peruana el pase al Mundial- como esa vez y nos deja fuera. Eso sería realmente triste".

Cinco claves para valorar el buen momento de Perú en las Eliminatorias

Pero hay otras razpnes, y ya no cabuleras, por las que Rodolfo D'Onofrio ve inviable que Argentina juegue en la Bombonera contra Perú. "No me va a cambiar la vida porque elijan otro estadio. Pero quiero aclarar que River es el estadio más grande, con mayor capacidad y que sirve para tener mayor recaudación. Lo pidió la AFA y lo dimos sin cobrar nada y ahora me parecería raro ir a otro estadio más pequeño".

NO DEJES DE LEER



Selección Peruana: el recibimiento en Lima desde la perspectiva de los jugadores