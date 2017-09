Perú vs. Argentina en La Bombonera: "Para FIFA el estadio está activo", dijo Juan Carlos Oblitas

Juan Carlos Oblitas confirmó que la FIFA autorizó el uso de La Bombonera para el partido que Perú jugará el 5 de octubre ante Argentina. El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol dijo que recibieron la carta que le da el sí a este escenario.

"Acabo de leer el documento que me ha traído Víctor Villavicencio que es oficial y que ya debe haber llegado a AFA. Es un comunicado escueto, breve de la FIFA, frío hasta cierto punto, nos dicen que en base a la carta emitida desde la FPF nos da la respuesta que el estadio de Boca Juniors está activo, que no hay problemas de seguridad, ni nada por el estilo. Y que, en resumen, el partido entre la Argentina y Perú se juega en el estadio de la Bombonera", dijo al diario El Comercio.

Perú vs. Argentina: delegación peruana visitó La Bombonera



"Lo que nos dice FIFA en el comunicado es lo siguiente: que en base a consultas hechas con la Conmebol, y esta entidad ha afirmado que se han subsanado todos los problemas de seguridad que se habían dado en la Bombonera en el pasado. En resumen, el estadio está activo. Sobre los plazos nos ponen que más de una Federación no pudo cumplir con los plazos debidos para habilitar un estadio. Es decir "igual para todos". Conmebol fue decisivo allí. No iremos más allá y toca prepararnos", añadió.

Juan Carlos Oblitas afirmó que la Selección Peruana no tiene ningún problema en jugar en La Bombonera. "Lo único que le pedimos a la FIFA es que nos envíen la comunicación, que si el estadio estaba habilitado o no. La respuesta es que el estadio, para ellos, sí está activo. Preferimos dejar el tema allí, no hablamos más y para adelante. No hay ningún problema", dijo.

Ahora solo falta que AFA anuncie de manera oficial el encuentro entre Argentina y Perú en La Bombonera y que se a conocer el horario del encuentro.

Juan Carlos Oblitas confirmó que la Selección Peruana viajará a Argentina un día antes del encuentro (4 de octubre). "Vamos a viajar igual que en los otros partidos de visita, un día antes del encuentro. No vamos a cambiar eso. Pido abiertamente que nadie más toque este tema desde la Federación. Ya tuvimos la respuesta y ya está", señaló.

