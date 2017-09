Perú vs. Argentina en La Bombonera se jugaría bajo la lluvia y AFA cuida la cancha al máximo [FOTOS Y VIDEO]

Tomó todas sus precauciones y tiene razones. Ricardo Gareca hizo trabajar este martes a la Selección Peruana sobre el campo mojado de la Videna previendo lo que puede suceder este 5 de octubre en La Bombonera contra Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018: jugar en cancha mojada por culpa de un pronóstico de lluvia para ese día.

El 'Tigre' no deja nada al azar y trabaja con todas las variables posibles. El campo mojado es una de ellas pues La Bombonera es una cancha que fácilmente se empoza pues su sistema de drenaje no es el mejor. Incluso, en épocas de lluvias, la parte logística de Boca Juniors tiende a cubrir la cancha para que el agua no se empoce y evitar que el césped se maltrate de cara al siguiente partido.

Y ante el pronóstico de lluvia que hay en Buenos Aires por estos días, la dirigencia del cuadro Xeneize está viendo la posibilidad de jugar ante Lanús, este fin de semana, en otro estadio por pedido de la AFA para evitar que se quiebre el césped y este no llegue en óptimas condiciones al choque contra Perú.

La Bombonera es un estadio lleno de mística por lo que transmite la hinchada de Boca Juniors gracias a la cercanía de las tribunas con la cancha. Pero también tiene un campo que cuesta mucho para mantenerlo verde. En épocas de lluvia, cuando el césped tiene que ser cubierto, el cuidado es especial porque el sector que colinda con los palcos no recibe luz solar y eso obligó al cuadro Xeneize a comprar unos artefactos que simulan la luz solar para permitir el crecimiento del pasto y esté parejo.

Ricardo Gareca, con paso por Boca Juniors, ya sabe de este tipo de cosas que pasa La Bombonera y toma sus precauciones. La cancha mojada será una constante de aquí hasta el día que tengan que viajar a Buenos Aires para disputar el trascendental partido.

