Queda casi una semana para el partido entre Perú y Argentina y el ambiente ya se siente al rojo vivo. Esta habló el goleador de Boca Juniors, Darío Benedetto, quien si bien todavía no está convocado, llenó de elogios a la cancha de 'La Bombonera' de Buenos Aires.

"Va a ser diferente más que nada por la gente. Después, el entrenador sabe lo que tiene que hacer y no creo que sea una presión para él elegir a que jugador le toca jugar. Sí va a ser un plus para los jugadores porque van a jugar en la mejor cancha del mundo", indicó el delantero xeneize.

La novedad que alista Sampaoli para sorprender a Gareca en La Bombonera

Argentina disputó la mayoría de sus partidos de local de Eliminatorias en el Monumental de River Plate. Por pedido del técnico Jorge Sampaoli, la AFA solicitó el permiso a la FIFA para utilizar 'La Bombonera', cuyas tribunas están más cerca a la cancha.

Darío Benedetto, quien registra 5 goles con Boca en cuatro partidos, es una de las opciones del 'Hombrecito' para ocupar la posición de centro delantero. Se ilusiona con estar dentro de la lista y, por supuesto, jugar contra la Selección Peruana.

"Todavía no se sabe si voy a estar. Hasta que no salga la lista no me hago ilusiones. Obviamente me voy a poner muy contento, pero bueno después las decisiones las toma el técnico", finalizó el 'Pipa', de 27 años.

