Perú vs. Argentina: 'Chemo' Del Solar cuestionó optimismo que rodea a la bicolor 

José 'Chemo' Del Solar rompió su silencio para hablar de la Selección Peruana. En opinión del técnico, existe una exceso de optimismo en el entorno de la bicolor para el partido contra Argentina (5 de octubre, en Buenos Aires) por las Eliminatorias a Rusia 2018, el cual no comparte.



"Vamos a jugar contra Argentina en Buenos Aires y todo el mundo cree que va a ser un partido fácil. ¿Te imaginas que pierdan el partido y luego se queden sin mundial?", indicó el entrenador a la revista Somos.

En ese mismo sentido, 'Chemo' se refirió al estadio 'La Bombonera'. Contó que tuvo la oportunidad de jugar en dicho escenario con Universitario de Deportes ante Boca Juniors en la Copa Libertadores de 1989. Su conclusión es que el público de selección es distinta a la de clubes.

"Sí se siente la presión, es duro. Pero debemos aclara algo: la hinchada que va a ver a la Selección no es la misma que va por Boca los domingos. Es diferente. Es como acá: no va la hinchada de la 'U' o Alianza en Eliminatorias. Es otro tipo de público. No es la misma presión", puntualizó.