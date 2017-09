Perú vs. Argentina: tras el "es difícil jugar con Messi" llegó el "es difícil seguirle el ritmo"

El 'sincericidio' sigue en Argentina previo al trascendental choque ante Perú por las Eliminatorias Rusia 2018. Luego de que Paulo Dybala confesara que "es difícil con Lionel Messi" aduciendo que juegan en la misma posición, llegó la frase de Darío Benedetto quien espera ser convocado por Jorge Sampaoli, aunque haya dicho que "es difícil seguirle el ritmo" a 'Lío'.

Este martes, el goleador de Boca Juniors habló tras los entrenamientos del Xeneize y quiso defender la polémica frase de Paulo Dybala hablando del astro argentino. "No es difícil entender a Messi, es difícil seguirle el ritmo. Su velocidad no la tiene nadie , pero si te adaptas a él tiene todo ese tipo de cosas, que con un movimiento te deja mano a mano", señaló.

Sin embargo, el delantero que jugó 27 minutos en el choque entre Argentina vs. Venezuela, al lado de Lionel Messi, por Eliminatorias Rusia 2018, señaló de que "en la cancha me apoyó, me hablaba bastante, si lo entiendes es una locura jugar con él al lado".

La Bombonera ¿sí juega?



Darío Benedetto aún no sabe si volverá a ser llamado por Jorge Sampaoli para enfrentar a la Selección Peruana. Sin embargo, reconoció que jugar en La Bombonera "es un plus porque es una cancha única. Dependemos de nosotros mismos", aseguró al programa Libero de TyC Sports.

De su primera experiencia en el vestuario de Argentina, el 'Pipa' Benedetto recordó que "llegas, saludas y te encuentras con un muy buen grupo. A pesar de las personas que son, hay un grupo humilde en la Selección. Hasta le pedí una foto a Leo (Messi)".

