Por Omar Paredes

Enviado especial de Depor a Buenos Aires



Miles de peruanos que viven en Argentina, esta noche, no podrán asistir a La Bombonera porque no lograron conseguir una de las 1900 entradas que se dispuso para los hinchas de la bicolor. Pero no importa. Ellos encontraron otra forma de hacer llegar su voz de aliento a la Selección Peruana.

Antes que salga Ricardo Gareca y sus pupilos del hotel Intercontinental, los hinchas peruanos ya estaban apostados en las afueras de la concentración bicolor. Desde ahí siguieron al equipo de todos hasta las instalaciones de Vélez Sarsfield.

Los hinchas trataron de ver la práctica de la Selección Peruana (Foto: Daniel Apuy, enviado especial)

Y, mientras Perú afinaba -a puerta cerrada- el once titular para enfrentar a las 6:30 p.m. a Argentina, en el frontis del Fortín cientos de hinchas comenzaron alentar para que se escuche hasta en la cancha.



Perú y Argentina chocan a las 6:30 p.m. (hora peruana) en La Bombonera. La bicolor está en el cuarto lugar con 24 unidades y los albiceleste con el mismo puntaje, pero menos goles a favor.