Perú vs. Argentina: la historia de un héroe de la tribuna en La Bombonera

Pocas horas nos separan del encuentro entre Argentina y Perú, por las Eliminatorias Rusia 2018, y muchos compatriotas han viajado -ya sea vía aérea o terrestre- a la capital argentina para alentar a la bicolor en La Bombonera. Así como ellos, hace 48 años, algunos hinchas se trasladaron hasta Buenos Aires para acompañar al equipo de 'Cachito' Ramírez y fueron testigos de la hazaña del 1969.

Uno de esos hinchas es Luis Ángel Reina, quien recibió un emotivo homenaje de su hijo Gerardo, previo al partido entre la rojiblanca y albiceleste. Aquí te dejamos su carta, que también es un homenaje a todos aquellos aficionados que han acompañado a la Selección Peruana a lo largo de su recorrido rumbo a Rusia 2018.

"La foto es en la misma pista de aterrizaje en el aeropuerto Ezeiza. Con entrada comprada para estar presente en el que sería el histórico partido del estadio de La Bombonera de 1969.



Eres el que aparece en el extremo derecho de esta foto en blanco y negro. Saltando de alegría y sin dejar de caer la bandera del ¡Arriba Perú!

Luis Ángel Reina, esquina derecha de la foto. (Archivo familiar)

En esa época tenías 27 años y vivías en tu tierra Chachapoyas donde ya había nacido 3 de mis hermanos. Mi madre cuenta que le escondiste tu viaje probablemente porque ibas a perderte el cumpleaños del menor de tus bebes hasta ese entonces. Mi madre se enteraría días después cuando ya todo el país celebra la clasificación a México 70.

Hace poco compartiste una frase que decía 'No hay que esperar a sentir las cosas para hacerlas. Hay que actuar primero para darse la oportunidad de disfrutar un momento que podría ser inolvidable para toda la vida' Y claro que lo sabías, por ello a pesar que Argentina siempre es favorita en su casa, fuiste a la agencia de viajes de la avenida Colmena y te compraste ese tour que ofrecía el viaje a Busnos Aires. No hubo ningún familiar o amigo que te acompañara. Tal vez cayeron en la duda, esa que no encuentra espacio en un corazón apasionado que buscaba brincar de emoción y en vivo y en directo.

Y vaya que fue una aventura ver las travesuras de Roberto Chale poniéndole la pelota en la cabeza un argentino o ver al gran Pedro Pablo 'Perico' León rompiéndole el short para enfriar el partido cuando Argentina atacaba con todo. Lo observaste desde tribuna, rodeado de hinchas rivales que gritaban "peruanos muertos de hambre". Pero luego que llegaron los goles de Cachito, La Bombonera guardaría silencio para dar paso al grito de la barra peruana. Un grupo de pulmones entre los que se encontraba el tuyo Papá. Un grito de gol que se escuchó hasta el Perú.

No me imagino cómo habrá quedado tu garganta pero sí puedo imaginar la sonrisa que tenías en el estadio. Esa misma que aparece dibujada en esta foto antigua, la misma sonrisa que hasta hoy disfrutamos contemplándola.

Al salir de la Bombonera, aquel día del 31 de agosto, sé que en medio de tu alegría ya querías regresar porque estoy seguro de que deseabas compartir esa linda experiencia con tus seres queridos.

A lo largo de los años he visto innumerables fotos y videos de jugadores peruanos en La Bombonera felices por el triunfo. Pero no he visto muchas de los hinchas que estuviera ahí, dando ese aliento que todo deportista reconoce que ayuda.

En dos días juega la selección de ahora, la de Paolo y compañía, Vuelven a La Bombonera. Sé que cualquiera que sea el resultado, todo el país seguirá recordando a los jugadores del partido del 69. Y yo también seguiré reconociendo a mi Héroe de la tribuna de La Bombonera. Te quiero, papá"