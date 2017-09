Perú vs. Argentina: ¿Jorge Sampaoli podría quedarse sin chamba si no clasifica al Mundial?

¿Está en juego la continuidad de Jorge Sampaoli como técnico de Argentina si no logra clasificar al Mundial? Esa es la pregunta que muchos se han hecho a pocos días del trascendental partido ante Perú en La Bombonera del próximo 5 de octubre por las Eliminatorias Rusia 2018. La prensa local buscó esa respuesta hasta este sábado cuando el presidente de la AFA habló claro.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, fue claro y respaldó al 'Hombrecito' antes de la última jornada doble de las Eliminatorias Rusia 2018. Para el 'Chiqui', "Sampaoli sabe que no está dirigiendo a cualquier selección. Está tranquilo. Él es parte de un proyecto a largo plazo", señaló.

Jhoel Herrera: su polémico mensaje sobre Pizarro y Lapadula

Pero no fue todo. El titular de AFA indicó que si no está en juego la cabeza de Jorge Sampaoli en esta fecha doble ante Perú y Ecuador es porque "nos hemos acostumbrado a no respetar los procesos. Esta dirigencia no es así", señaló tratando de darle la tranquilidad necesaria al entrenador para que pueda trabajar sin presión.

Se puso polémico



Pero eso no es todo. Claudio Tapia siguió encendiendo la polémica por la decisión de haber escogido La Bombonera en lugar de la cancha de River Plate y afirmó que "en La Bombonera habrá un marco diferente al Monumental"

Alexi Gómez: el único sobreviviente habilitado del último Perú vs. Argentina en Buenos Aires

"Uno tiene que acompañar con acciones el respaldo a los jugadores. Podemos aportar algo que por ahí no veníamos viviendo y que es necesario para ésta situación en particular. Es el escenario necesario para lo que nos estamos jugando (...) Se verá un marco diferente. Le sacamos la presión al jugador de ver siempre lo mismo, que se sienta diferente".

NO DEJES DE LEER



Perú vs. Argentina: Oswaldo 'Cachito' Ramírez y lo que nunca contó de sus goles en 'La Bombonera'