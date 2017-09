La Selección Peruana no se ha convertido en un top mundial, ni nada por el estilo. Pero claro está que, desde la humildad que le impregnó Ricardo Gareca, no será nada fácil ganarle para nadie, menos para la poderosa Argentina de Jorge Sampaoli, que buscará no quedar fuera del Mundial de Rusia 2018 ante la ‘bicolor’ en La Bombonera.

En ese marco, Olé tituló “Le costó un Perú” una nota que hace referencia la ajustada victoria que consiguió Barcelona ante Getafe, que se dejó voltear el marcador a 5 minutos de culminar el encuentro. Y claro, Lionel Messi participó los 90 minutos.

“Ese es el caso del que consiguió este sábado Barcelona en la cancha del Getafe, donde le costó un Perú imponerse: con Messi apagado (¿estará pensando en el cruce decisivo que se viene con la Selección?)”, informó el diario argentino.

No cabe duda que desde Argentina se palpita un ambiente de tensión por lo que significará el duelo decisivo ante Perú. Ojo, una victoria del cuadro de Ricardo Gareca complicaría mucho a la ‘albiceleste’ con respecto a sus chances de clasificar a Rusia 2018.

