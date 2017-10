A falta de dos jornadas para el final de las Eliminatorias, los argentinos confían en que Lionel Messiencarrile la clasificación para el Mundial Rusia 2018 en los choques de vida o muerte ante laSelección Peruanay Ecuador. Sin embargo, hay un detalle: a solo tres días del encuentro ante la bicolor, la 'Pulga' aún no se une a los entrenamientos.

Aunque los jugadores convocados por el técnico Jorge Sampaoli comenzaron con las prácticas este lunes en Ezeiza, la prensa che encendió las alarmas: "Leo viene con demora". Entonces, ¿cuándo se unirá la estrella del Barcelona a su selección para el choque ante Perú?

"Lo malo, o al menos lo inquietante, es que el vuelo de Lionel Messi sufrió una demora por lo que está previsto que el mejor jugador del mundo arribará a Ezeiza en la madrugada del martes. Es decir, poco más de 48 horas del match", publicó Olé en su versión digital.

Agregó: "Lo llamativo es que Leo, el as de espadas de la Selección, llegue tan sobre la hora a un encuentro que es clave para las chances de clasificarse al Mundial".

Lionel Messi llegará desde Barcelona junto con Javier Mascherano y estará presente en la práctica de este martes de Argentina. Lo mismo sucederá con Emiliano Rigoni y Leandro Paredes, provenientes de Rusia.

