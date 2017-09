Perú vs. Argentina: Luis Advíncula empezó a calentar el partido en La Bombonera

El terremoto en México lo asustó, pero asegura que La Bombonera, no. Luis Advíncula habló del choque del próximo Perú vs. Argentina en el estadio de Boca Juniors y señaló de que los hicnhas nunca juegan un partido y que "no pasa nada".

"Ellos no se pueden meter a la cancha, por ende, los de afuera son de palo. Si se pudieran meter, ahí sí habría que empezar a correr porque son bastantes, pero mientras no puedan, no pasa nada", dijo el lateral derecho de la blanquirroja en entrevista con Fútbol como Cancha.

Luis Advínucla señaló de que la Selección Peruana está preparada para enfrentar a cualquier selección de Sudamérica. Incluso a la Argentina de Messi. "Vamos a ir con nuestras mejores armas. Tenemos un buen equipo que cuando uno no estuvo, entro otro y pudimos ganar, también", aseguró.

Además, confesó que en el grupo de Whatsapp 'Selección' que tienen y en el que están todos los jugadores que participaron en estas Eliminatorias Rusia 2018, no hablan de la expectativa del hincha, ni los costos de los pasajes a Rusia, sino de cosas de ellos y que 'La Policía' (comando técnico) está fuera del grupo.

Luis Advíncula señaló de que él está listo para jugar donde la Seleccion Peruana lo necesite. "Así sea de arquero", dijo y cuando le preguntaron si el arco se podría mantener en cero con él respondió de que "en las pichangas soy el titular", señaló.

