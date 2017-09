Una cosa está clara. Ricardo Gareca no permitirá que desde la interna se filtre información importante sobre la estrategia que utilizará ante la Argentina de Jorge Sampaoli. El ‘Tigre’ sabe que hasta ese tipo de detalles juegan en una etapa tan importante como la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Pero ojo, ‘Sampa’, fiel a su estilo, buscará conseguir una data importante para intentar ganarle el duelo de pizarras a Ricardo Gareca, según manifestó Fredy García, quien fue colaborador del argentino en su etapa como estratega del hoy descendido Bolognesi de Tacna.

“Cuando uno se decide a realizar una labor, no debe existir ningún limitante. No solo me hice pasar como un miembro de prensa, sino que también como alumno de educación física, descargador de frutas en el Cusco”, reveló el extécnico de Real Garcilaso a RPP Noticias.

Así fue la historia: “Cienciano era el próximo rival de Bolognesi. Toda la semana me mantenía en el Cusco. Era un poco difícil, porque no dejaban entrar al estadio. Entonces, al otro lado del estadio San Gerónimo, los camiones de fruta llegaban de Puerto Maldonado. Hablé con el dueño del camión y le expliqué que necesitaba una escalera. Me prestó una escalera, un saquillo y divisaba todo lo se hacía adentro”, explicó García.

En ese sentido, el estratega de Municipal Binacional manifestó que Jorge Sampaoli trabaja con hombres de prensa para corroborar la información que le proporcionan sus colaboradores.

“Dos años y medio, que caminé por el Perú, coincidimos en Arequipa. Llevé información del Mariano Melgar. Yo llegué 20 o 30 minutos después del entrenamiento, y la información que yo manejaba era que se había trabajado un sistema con línea de 4. Entonces, cuando yo le mando la información para que prepare el partido con nuestro querido Coronel Bolognesi, él me dijo que se había enterado que se trabajó con línea de 3. Él trabajaba en paralelo con un sector de la prensa. Corroboraba la información para que nadie lo sorprenda”, concluyó.

