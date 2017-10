Uno de los dolores de cabeza que le genera al entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli, y en especial a su defensa, es el delantero de la Selección Peruana Paolo Guerrero. El popular 'Depredador' tiene la carta de gol para romper las redes del arco albiceleste.

Pero Óscar Ruggeri, ex defensor y campeón con Argentina en el Mundial de 1986, indicó cómo sus compatriotas deberán anular a Paolo Guerrero en el partido para que no se movilice con facilidad en el área albiceleste y no tenga chances de anotar goles.

"No tratar de anticiparlo muchas veces porque es muy factible que se le cometa la falta. Hay que dejar que reciba el balón con comodidad. Paolo Guerrero no es alguien que te va a gambetear. Evitar que gire y obligarlo a que toque atrás con sus compañeros", señaló Óscar Ruggeri en Fox Sports.

Paolo Guerrero lleva cinco goles con la Selección Peruana en las presentes Eliminatorias. Igual número de 'pepas' tiene Edison Flóres, que viene de anotar en tres partidos consecutivos y podría extender su récord ante Argentina este 5 de octubre.

En caso la bicolor no pueda traerse los tres puntos de 'La Bombonera', seguirá teniendo altas posibilidades de clasificar al Mundial de Rusia 2018 en la última fecha de las Eliminatorias cuando se mida contra Colombia en el Estadio Nacional.

