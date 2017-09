Perú vs. Argentina: Oswaldo 'Cachito' Ramírez y lo que nunca contó de sus goles en 'La Bombonera'

Oswaldo Ramírez acompañará a la Selección Peruana en Buenos Aires. Será una forma de ejercer presión a los argentinos con su presencia. Aunque han pasado 48 años de aquella hazaña de la bicolor, en que se clasificó al mundial y se dejó fuera a los albicelestes, el recuerdo sigue vigente y cobró más vida a raíz del partido del jueves.

Antes del viaje, 'Cachito' se sentó con Depor para recordar sus dos goles con que el equipo de todos logró el empate ante los ches en 'La Bombonera', escenario que podría ser testigo de otro golpe peruano.

Perú empató 2-2 con Argentina en 1969.

LA PREVIA

"Es el mejor recuerdo de mi vida, el más emocionante. Viajamos tres días antes a Buenos Aires y nos hospedamos en ‘La Candela’, que era el lugar de concentración de Boca Juniors. Eso nos favoreció, porque no era como un hotel, en el que todo el mundo puede entrar. Nos sentíamos tranquilos. El viernes (dos días antes de jugar contra Argentina) hicimos un partido de práctica en La Bombonera. Y convertí dos goles en el mismo arco en el que luego anotaría. Fue como una premonición".

EL PARTIDO

"Llegó el día, pero no me sentía nervioso. Sabíamos que podíamos hacer un buen partido. Argentina tenía un defensa bravo, Roberto Perfumo. Por suerte no jugaba por mi lado. Me acuerdo que él le metía rodillazos a Roberto Chale, quien le respondía con cabezazos. Son circunstancias que pasan y que quedan en la memoria pese a tantos años".

"Cada jugador tiene sus virtudes. Algunos pueden ser malabaristas con el balón y otros rápidos. Yo era de los segundos. Hacía 100 metros en 10.9 segundos. Además, sabía definir. Así llegaron los goles".

LOS GOLES

"En el primero, entré al área por izquierda. Cuando veo al arquero Cejas que ya estaba jugado a un lado, hice un amago al centro y encontré el espacio para anotar. En el segundo, ingresé por el centro. El meta salió al corte con rapidez. Entonces, le toqué el balón. Si bien logró manotear, la pelota siguió su curso. Entró dando botes. Hubo suspenso antes de celebrar".

"Luego llegó el empate de ellos, pero el 2-2 nos alcanzaba. Me quedó la impresión de que pudimos ganar y con un marcador amplio. Fallamos mucho. Al finalizar el partido, eufóricos, nos juntamos en la mitad de la cancha para felicitarnos. ¡Habíamos clasificado al Mundial! Y no solo eso, Argentina quedó fuera, en su casa. Sabía que habíamos hecho historia".

DE LAS PIFIAS A LOS APLAUSOS

​"Ni bien salió el último jugador argentino, el público, que antes había sido indecoroso con nosotros, nos aplaudió. Pese a la bronca que debieron sentir por haber sido eliminados, reconocieron que fuimos superiores. Estoy feliz de la vida por haber vivido ese momento con la selección. Si se vuelve a repetir, sería sensacional, pero la primera es la que más vale".

