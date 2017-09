La esperanza es lo último que se pierde. Por eso, todos esperan la recuperación de Pedro Gallese, con miras al partido contra Argentina en Buenos Aires. Y claro, el departamento médico ve con buenos ojos la evolución de la lesión que contrajo el buen portero de Tiburones, la cual – parecía – relegarlo hasta finales de año.

"Desde el punto de vista médico, está trabajando bien. Está haciendo fisioterapia después de los entrenamientos. Felizmente, no tiene molestias y cada vez está mejor. No tiene síntomas en estos momentos y ya trabaja a la par de sus compañeros. No he visto que sienta dolor al momento de atrapar una pelota, eso se va a ver con el correr de los días. Hay un pronóstico alentador porque se ha recuperado antes de lo esperado”, dijo Julio Segura a RPP Noticias.

En ese se sentido, el cuerpo médico de la Selección Peruana manifestó que la presencia de Pedro Gallese ante Argentina dependerá únicamente de la decisión de Ricardo Gareca. De hecho, el ex Juan Aurich hace todo lo posible para forzar su recuperación y estar bajo los tres palos en La Bombonera.

Por otro, Segura manifestó que Anderson Santamaría, que se perfila como posible reemplazante de Christian Ramos, no entrenó este miércoles en La Videna por precaución, debido a que contrajo una contractura en la parte posterior de la pierna izquierda.

“En cuanto a Corzo, él sufrió un pequeño corte en la ceja derecha al momento de disputar una pelota dividida, ya le hemos puesto 4 puntos", agregó el médico de la Selección Peruana.

