El partido entre Perú y Argentina se va calentando conforme se acerca la fecha. El último miércoles, el periodista de T y C Sports Horacio Pagani había calificado al arquero Pedro Gallese "de medio pelo". Finalmente reconoció su error y ofreció disculpas.

"Pido disculpas porque entendieron mal lo que expresé. Yo no mato a nadie. Hubo un mal entendimiento", señaló el comentarista en televisión. "Respeto y quiero al pueblo peruano y, además, tuve una novia peruana hace muchos años", agregó.

Leao Butrón respondió a argentino que criticó a Gallese: "Estamos aislados de todo eso"

Pagani no profundizó en su defensa. Lo cierto es que sus palabras no fueron bien recibidas en la Selección Peruana. El arquero Leao Butrón manifestó que lo mejor es no tomar en cuenta ese tipo de comentarios para no perder la concentración.

"Acá el grupo está aislado de lo que se pueda decir. Más allá de todo lo que se diga fuera nosotros estamos pensando en lo que vamos a hacer en la cancha", señaló el meta de Alianza Lima en nombre del grupo.

La Selección Peruana enfrentará a la de Argentina el próximo 5 de octubre en el estadio La Bombonera. La bicolor tiene la chance de dejar fuera a los albicelestes, tal como sucedió en 1969.

