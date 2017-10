Por: Omar Paredes

Enviado especial de Depor a Buenos Aires​

La Selección Peruana alista el viaje a Buenos Aires para enfrentar este jueves a Argentina. El gerente Antonio García Pye ya se encuentra en esta ciudad para coordinar la llegada del equipo y la seguridad de jugadores e hinchas.

Por esta razón hizo un pedido a los hinchas de la bicolor en Buenos Aires. "Si quieren colaborar con la Selección Peruana le deben dar la mayor tranquilidad que puedan, si se dan las condiciones de seguridad habrá contacto con los hinchas, pero vamos a ver las condiciones que nos dan aquí las autoridades. A la gente decirle que lo que más necesita el equipo es tranquilidad", le dijo a Depor.

Antonio García Pye dijo que la Selección Peruana arribará a Buenos Aires en horas de la noche y afirmó que lo probable es que no tengan ningún contacto con los hinchas que irán al aeropuerto a recibirlos.

"Yo les pediría a los hinchas que eviten ir porque las medidas de seguridad que toma AFA evitarán hasta un acceso visual. Nosotros pedimos que se busque una forma para que por no menos se puedan saludar los jugadores con la gente, pero ellos conocen mejor las características del aeropuerto y por eso está complicado el tema", explicó.

El gerente de la Selección Peruana también pidió que los hinchas que no tienen entradas eviten ir al estadio La Bombonera. "Estamos de visita, no podemos llenar el estadio nosotros, hay que aprender a ser visita. Que los hinchas que no tienen entrada no vayan al estadio y no pongan en riesgo su integridad", comentó.

La Selección Peruana concentrará en el Hotel Intercontinental y para el jueves por la mañana tiene separada la cancha de Vélez para un entrenamiento matinal que será confirmado por Ricardo Gareca.

La bicolor realizará el reconocimiento de La Bombonera minutos antes del partido, a la hora del calentamiento.

