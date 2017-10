Perú vs. Argentina: las razones que explican un empate sufrido, pero con sabor a mucho

En lo táctico, Perú lo ganó. En fútbol, Argentina fue inmensa. Al final, fue un empate sufrido en La Bombonera, que alimenta el sueño mundialista del equipo de Ricardo Gareca.

Gallese, la figura

Para eso forzó su recuperación. El buen portero de Perú le sacó de la garganta el grito de gol al ‘Papu’ Gómez, y a Emiliano Rigoni. Fue correcto en las salidas, nunca se desesperó por salir y acaparar un protagonismo innecesario. A esto se suma, su manejo de los tiempos y la tranquilidad que transmite en la última línea. Hoy, la actuación de Gallese resumió la campaña de Gareca: voluntad, sacrificio y humildad, sobre todo, para demostrar que no es “un arquero de medio pelo”, tal y como lo tildó la prensa argentina previo al partido en La Bombonera. Solo aplausos para él.

La defensa, el punto más fuerte

Argentina fue salvaje para atacar. Intentó, intentó e intentó. En tanto, no concretó por dos motivos puntuales: a) por desesperación; b) y porque la divinidad estuvo de nuestro lado. Por supuesto, los de Sampaoli fueron intensos en ataque, ganaron en volumen ofensivo, pero casi siempre se encontró con una defensa bien parada, comandada por la inteligencia de Alberto Rodríguez y la solvencia de Miguel Araujo.

Si bien es cierto, el bloque fue superado por las bandas en jugadas puntuales. Y es ahí cuando el entusiasmo de Aldo Corzo no alcanzó para neutralizar mejor al ‘Papu’ Gómez, por ejemplo. Luego, el desequilibrio de Ángel di María, Lionel Messi y más tarde Emiliano Rigoni corresponden a la inteligencia que solo los cracks hacen posible. Y ante las limitaciones, poco se puede hacer.

El mediocampo fue solidario

En la marca hombre a hombre, Argentina fue más, por lo que Perú apeló a la marca zonal. Entonces, robó en su propio campo y no dejó que Lionel sea el Messi de las diagonales mortales. Aquí, el trabajo de Jefferson Farfán, con vocación más defensiva, fue fundamental para ponerla al piso y generar un poco de fútbol con Sergio Peña y Yoshimar Yotun, quienes finalmente fueron sometidos a la presión del rival, a fin de no generar transiciones rápidas, para buscar la individualidad de Paolo Guerrero.

La lectura de Gareca para hacer los cambios

El técnico leyó muy bien el partido. Gareca entendió que el medio campo lo perdió en la segunda parte, con un argentino enloquecido por anotar. Ante eso, a los dos minutos, el ‘Tigre’ reemplazó al Peña de buen pie para el ingreso de un recuperado como Wilder Cartagena.

Luego, el ingreso de Andy Polo (71’) y Pedro Aquino (78’) fueron precisos para suplir el cansancio de Farfán y de Tapia, respectivamente. Ambos ingresaron bien. Sobre todo, el volante de Lobos BUAP, que fue el pulmón necesario para aguantar los minutos finales.

La desgracia de Argentina

Si las claras ocasiones de gol que generaron Papu’ Gómez, Emiliano Rigoni y Lionel Messi no entraron; entonces, no entraba nada. Los de Sampaoli nunca encontraron el camino y la presión de La Bombonera no le jugó en contra a Perú.



A Argentina lo angustió el miedo de no clasificar al Mundial, porque simplemente su historia no se lo permite. Una vez más, ya no.

