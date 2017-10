Perú vs. Argentina: ¿Quién reemplazará a Christian Cueva en La Bombonera?

A falta de pocos días para el trascendental partido Perú vs. Argentina en La Bombonera por las Eliminatorias Rusia 2018, el técnico de la bicolor tiene una gran duda: quién reemplazará a Christian Cueva en la volante. En conferencia de este lunes, aclaró el panorama.

Una de las opciones que empezó a circular es que Yoshimar Yotun sea el '10' ante la Selección de Argentina. Sin embargo, el mismo 'Tigre' descartó esa posibilidad asegurando que es "muy improbable" que un jugador importante en la primera línea de volantes deje su puesto habitual para jugar de enganche.

"Tenemos jugadores que se adaptan a distintas funciones y distintas posiciones. No veo viable que Yotun reemplace a Cueva porque tienen características distintas", señaló el entrenador de la Selección Peruana quien no dio mayores pistas de cuál será el once titular en La Bombonera.

"El tener jugadores que se adaptan a distintas posiciones, nos hace sentirnos seguros de que quien entre lo hará de la mejor manera", agregó Gareca quien resaltó que el momento de la bicolor es "el ideal para enfrentar a cualquier selección en cualquier escenario".

Recordemos que la Selección Peruana tiene cuatro jugadores suspendidos: Chrisian Cueva, Paolo Hurtado, André Carrillo y Christian Ramos. Los tres primeros por acumulación de tarjetas amarillas y el último por expulsión.

