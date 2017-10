Perú vs. Argentina: Ricardo Gareca analizó al choque en La Bombonera por Eliminatorias Rusia 2018

Con bastante optimismo y la calma de siempre, así se mostró Ricardo Gareca en la conferencia de prensa de este lunes donde analizó el Perú vs. Argentina del 5 de octubre en La Bombonera.

"Es un partido trascendental ante una selección importante y le damos la importancia como tal. Los partidos de Eliminatorias en general son bajo este marco, este contexto. La gente lo vive con mucha intensidad"

"Es un partido bastante definitivo y en Argentina como en Perú se va a hablar y se viven con intensidad. Somos una selección que viene hace muchos partidos jugando como definitorios en los cuales no podíamos resignar puntos y que no teníamos mayor alternativa que ganar para llegar a estas instancias"

"En esta instancia todos los técnicos tratamos de no dejar ningún detalle al descubierto. Más allá de los grandes jugadores que hay en el campo, los partidos se definen por detalles. Y Sampaoli como cualquiera se fija en detalles y tratamos de que no se nos escape nada. No es algo privativo de un entrenador, sino de que estamos concentrados en un objetivo. No sé que vaya a pasar al término de estas dos fechas".

"De mi parte, no he hecho nada diferente a lo que he hecho en todas estas Eliminatorias. Seguimos en la misma línea del primer partido que jugamos", dijo cuando se le preguntó si es que él también ha estado mandando 'espías' al entrenamiento de Argentina.

"Estamos preparados para esto. La Selección, desde que comenzó, tiene un psicólogo que viene trabajando en ese aspecto. Y estamos totalmente preparado para esta situaciones, lo que suceda será producto del desarrollo de un partido contra una selección de las mejores del mundo y nosotros estamos en nuestro mejor momento anímico, pero eso no garantiza ningún resultado".

"Lo esencial es lo futbolístico y no lo sentimental Lo sentimental es un problema mío, muy privado que no me interesa manifestarlo en lo más mínimo. Yo soy un profesional. De la Selección de Argentina tenemos opiniones muy favorables".

"Le puedo transmitir lo que percibo y que hace tiempo esta selección tiene incorporado: resolver situaciones adversas, ganamos una posición a través del esfuerzo y en un camino de sacrifioc y desde el juego también porque tenemos argumentos para ganarle a cualquier selección. No sé si es compartida o solo mía, pero ese es el convencimiento".

"Siempre estuvimos convencidos que no había nada perdido y estábamos convencidos de que llegábamos a estas instancias dependiendo de nosotros mismos"

"Independientemente de lo que suceda en este partido, vamos a llegar a la última fecha con las chances dependiendo de nosotros mismos. Y eso se logró gracias a la gente. Entre ellos y el equipo se logró una conexión muy importante y eso nos ayuda. En Argentina habrá un recibimiento pocas veces visto"

"Messi es un jugador fuera de toda discusión que despierta la admiración de todo el mundo. Para nosotros es un privilegio estar en una situación como vamos a estar, en un escenario como en el que estamos y ante una selección que tiene a todos sus máximos exponentes. Más allá de la importancia de lo que se juegue es aprovechar el momento y tratar de competir con los mejores del mundo. Pero es poco probable que Perú haga una marca personal".

"Contra Argentina tenemos que tomar todas las precauciones. Pero más allá de enfocarnos en qué hace bien el rival, nos enfocamos en qué hacemos bien nosotros y tratar de hacerlo sin descuidar lo que ellos puedan hacer bien. Nuestro momento es el ideal para enfrentar a cualquier selección y en cualquier escenario".

"Tenemos jugadores que se adaptan a distintas funciones y distintas posiciones. No veo viable que Yotun reemplace a Cueva porque tienen características distintas, pero tenemos la posibilidad de tener jugadores que cambian y se adaptan a distintas posiciones"