Perú vs. Argentina: Ricardo Gareca habló sobre enfrentar a Lionel Messi y Paulo Dybala

Si queremos ir al mundial debemos romper cualquier barrera que se ponga en frente. Como ya lo hicimos al ganar por primera vez en la historia en Paraguay y Quito; sin embargo esta vez se viene una prueba igual de fuerte: derrotar a Argentina con uno de los mejores jugadores del planeta en la cancha.

Lionel Messi es una preocupación adicional para cualquiera. Para nadie es un secreto que es capaz de cambiar la historia de un partido él solo; no obstante Ricardo Gareca señaló que se preocupa de Argentina como equipo y no de un solo jugador.

Ricardo Gareca: "Estamos preparados para jugar en cualquier cancha"

"Yo solo opino de la Selección Peruana, sobre lo que me interesa. Estamos hablando de jugadores de muy buen nivel pero solo me preocupo en cómo saldrá alineado Argentina, como equipo. Estaremos pendiente de eso. Ellos también lo estarán. Son decisiones del técnico quienes están o no", dijo Gareca



"Argentina tiene variedad. Siempre, en un contexto de variedad, alguien puede quedar fuera. Siempre hay gente que puede estar. Como es el caso de Gonzalo Higuaín", agregó.

La Selección Peruana enfrentará el próximo 5 de octubre a Argentina en La Bombonera y luego culminará su participación en las Eliminatorias Rusia 2018 recibiendo a Colombia en el Nacional.

