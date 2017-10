Perú vs. Argentina: Ricardo Gareca le dijo a Oblitas que Perú va a clasificar al Mundial

"Ricardo tiene un espíritu positivo que la tienen pocas personas", dice Juan Carlos Oblitas en la previa al Perú vs. Argentina de este jueves 5 de octubre. Y ese positivismo del 'Tigre' no hizo más que cumplir la palabra que él mismo empeñó ante el 'Ciego' previo a la fecha doble de marzo (ante Venezuela y Uruguay).

"Hay algo que me dijo Ricardo sentado acá (en su oficina), en marzo. 'Tenemos una ventaja sobre el resto, ya tenemos equipo. Vamos a luchar la clasificación y vamos a clasificar", fue lo que reveló el hoy directivo de la FPF en entrevista con el portal Fulldeporte. Y el sentir del entrenador bicolor hoy puede cumplirse.

Eso sí, la premonición de Ricardo Gareca llegó de la mano con una petición muy especial al hoy director deportivo de la Selección Peruana. "Me dijo -señala Oblitas- 'te quiero metido solo en la selección y no en proyectos porque eso está funcionando', y así ha sido hasta ahora. Incluso, según propia confesión del 'Ciego', al 'Tigre' lo desintoxican para que su mente solo piense en las cosas buenas de la blanquirroja.

"Cuando le tocas temas negativos que han existido nos pide 'eso sáquenlo de acá. No quiero ver nada de esas cosas'. Entonces, junto a Néstor Bonillo y Antonio García Pye, en lo que a él le compete, "optamos por resolver las cosas negativas y que él no se intoxique con eso", señaló.

De otro lado, Juan Carlos Oblitas recalcó que no ve reflejado su proceso rumbo a Francia 98 en este. "Fue diferente. Aquella vez perdimos la clasificación ante Ecuador en Lima y así Chile nos hubiese metido 10, estábamos adentro ganando en casa. Ahora no. Tenemos dos partidos en los que se va a definir todo y llegamos mirando la tabla de arriba hacia abajo", concluyó.

