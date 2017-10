Perú vs. Argentina: trabajos en La Bombonera empezaron apenas terminó partido de Boca Juniors

Aún habían hinchas en la tribuna cuando un grupo de jardineros ingresó a la cancha de La Bombonera portando unos trinches para empezar los trabajos de mantenimiento de cara al Perú vs. Argentina del próximo jueves 5 de octubre por Eliminatorias Rusia 2018. Recién había terminado el Boca Juniors vs. Chacarita por la Super Liga de Fütbol Argentina y en Buenos Aires no tienen tiempo que perder.

La forma del estadio de Boca Juniors no ayuda a que el pasto crezca de igual forma en todos los sectores de la cancha. La zona de los palcos, no permite el ingreso del sol y esa zona es siempre la más afectada. Por eso, la cancha donde se jugará el Perú vs. Argentina empezó a cvuidarse apenas sonó el pitazo final del choque por el torneo argentino.

Los jardineros de la cancha de Boca Juniors se 'pasearon' por todo el campo dándo trinchazos para permitir que el agua de una posible lluvia no se empoce y genere charcos que puedan maltratar la cancha. El pasto será sumamente cuidado y es posible que hasta la Selección de Argentina no haga reconocimiento de campo para evitar que el césped sufra daños antes del partido.

En la Bombonera comenzaron los trabajos de reacondicionamiento del campo no bien terminó el partido. Se viene Argentina-Perú #VamosArgentinapic.twitter.com/G6Kh05DM0z — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) October 2, 2017

Para Jorge Sampaoli, un amante del fútbol al ras del piso y del no pelotazo, el estado de la cancha es crucial. Ya ganó bastante logrando el cambio de escenario del Monumental de Núñez a La Bombonera de Boca Juniors, pero la AFA tiene que cumplirle el capricho completo y dejar el campo en óptimas condiciones.

Cada vez falta menos para el trascendental partido entre Perú vs. Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. El que gane tendrá medio boleto asegurado al Mundial.

