El fútbol tiene de estas cosas en las que en una cancha se enfrentan once jugadores contra otros once, pero con una gran diferencia en el valor de cada uno de ellos en el mercado. Es el caso del Perú vs. Argentina de este jueves 5 de octubre en La Bombonera por las Eliminatorias Rusia 2018. La plantilla albiceleste, liderada por Lionel Messi, es casi 16 veces más cara que la bicolor.

Utilizando únicamente la ficha de Lionel Messi (141 millones de dólares) según el portal especializado en valoración de jugadores Transfermarkt, se pueden comprar hasta cuatro selecciones peruanas, compuesta por 26 futbolistas que en total dan un valor en el mercado de 37 millones de dólares. Casi nada.

Pero si hablamos del costo total de la plantilla de Argentina, compuesta por 21 jugadores (a la espera de que sean convocados los jugadores que actúan en la liga local) la diferencia con el plantel dirigido por Ricardo Gareca es abismal: 598 millones de dólares. Es decir, dieciseis veces más cara que la Selección Peruana.

En el caso de la bicolor, el jugador más cotizado en el mercado de pases es André Carrillo con 7 millones de dólares. La popular 'Culebra' fue transferido hace poco más de un mes al Wattford de Inglaterra procedente del Benfica de Portugal.

A pesar de las diferencias abismales que existen en cada plantel, ambas selecciones tienen la misma cantidad de puntos en las Eliminatorias Rudia 2018. Por diferencia de gol, la Selección Peruana se ubica en zona de clasificación directa por encima de Argentina que terminó la jornada anterior en zona de repechaje.

Perú vs. Argentina: este es el precio en el mercado de cada uno de los jugadores

JUGADOR VALOR JUGADOR VALOR André Carrillo 7’080,000 Lionel Messi 141’600,000 Paolo Guerrero 4’720,000 Sergio Agüero 76’700,000 Raúl Ruidíaz 4’720,000 Paulo Dybala 76’700,000 Renato Tapia 4’720,000 Mauro Icardi 59’000,000 Paolo Hurtado 2’950,000 Ángel Di María 47’200,000 Luis Advíncula 1’770,000 Nicolás Otamendi 35’400,000 Jefferson Farfán 1’180,000 Lucas Biglia 23’600,000 Christian Cueva 1’180,000 Eduardo Salvio 17’700,000 Andy Polo 1’180,000 Papu Gómez 17’700,000 Yoshimar Yotún 944,000 Leandro Paredes 15’340,000 Christian Ramos 708,000 Éver Banega 10’620,000 Miguel Trauco 708,000 Federico Fazio 10’620,000 Aldo Corzo 560,500 Javier Mascherano 9’440,000 Carlos Cáceda 531,000 Marcos Acuña 8’260,000 Anderson Santamaría 531,000 Emanuel Mammana 8’260,000 Pedro Aquino 501,500 Emiliano Rigoni 8’260,000 Édison Flores 472,000 Sergio Romero 7’080,000 Rodrigo Cuba 472,000 Germán Pezzella 7’080,000 Nilson Loyola 472,000 Gabriel Mercado 5’900,000 Wilder Cartagena 442,500 Agustín Marchesín 4’130,000 Iván Bulos 413,000 Nahuel Guzmán 3’540,000 Sergio Peña 413,000 José Manzaneda 413,000 Alberto Rodríguez 265,500 José Carvallo 265,500 Diego Penny 206,500 TOTAL 37’819,000 TOTAL 594’130,000

