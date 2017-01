Perú vs. Argentina se enfrentan en la primera fecha del grupo B en Ibarra por el Sudamericano Sub 20 de Ecuador. Los dirigidos por Fernando Nogara intentarán sumar sus 3 primeros puntos para luchar por un cupo para el Mundial de la categoría que se disputará en Corea del Sur. Mientras que los de Claudio Ubeda llegan sin 'estrellas' internacionales, pero como favoritos claros para llevarse el encuentro. (Panamericana TV/7:15 p.m.)

La primera impresión siempre es determinante. Y la blanquirroja no tiene margen de error en su debut: los de Fernando Nogara vienen trabajando desde inicios del 2015 y han logrado armar un un buen grupo que intentará dar el golpe ante los 'gauchos' en la primera fecha.

Perú Sub 20 partió rumbo a Ecuador el pasado sábado y desde ese entonces han estado instalados en Ibarra trabajando en los detalles finales para llegar bien al debut.

Fernando Nogara dándole indicaciones a sus dirigidos (Foto: FPF) Fernando Nogara dándole indicaciones a sus dirigidos (Foto: FPF)

ATENCIÓN CON ESTOS JUGADORES

La Selección Peruana está llevando un plantel un tanto inexperto; sin embargo, algunas piezas ya saben lo que es jugar en Primera División. Estos son los casos de, por ejemplo, de Adrián Ugarriza (capitán del equipo), José Cotrina o el mismo Fernando Pacheco que han sabido hacerse un nombre en sus respectivas escuadras.

Además, este cuadro tiene un jugador que es el llamado a ser el diferente: Kevin Quevedo, ex enlace de Universitario y actualmente hombre de Alianza Lima, espera dar el despegue en este Sudamericano Sub 20. Perú tiene armas y podría ser el momento de pelear por el sueño mundialista.

MIRA TODA LA PLANTILLA AQUÍ

►Selección Peruana Sub 20: a horas de iniciar el sueño mundialista



Perú vs. Argentina: horarios en el mundo

Perú: 7.15 p.m.

Colombia: 7:15 p.m.

Ecuador: 7:15 p.m.

Argentina: 9:15 p.m.

Chile: 9:15 p.m.

​Estados Unidos (Washington/New York): 7:15 p.m.

España (Madrid): 1:15 a.m. del viernes

Perú vs. Argentina: lo que debes saber de los 'gauchos'

En Argentina aseguran que esta Selección Sub 20 no es una de las 'mejores' que puedan haber asistido a un Sudamericano. Eso sí, basándose en nombres son pocos los jugadores que ya alternen en Primera División y los casos más resaltantes son los de Santiago Ascacibar y Lucas Rodríguez en Estudiantes de La Plata y Ezequiel Barco, de Independiente de Avellaneda.

Ezequiel Barco es considerado la 'joyita' de Independiente (La Nación) Ezequiel Barco es considerado la 'joyita' de Independiente (La Nación)

Un dato no menos importante es que la Argentina de Claudio Ubeda es un equipo que no cuenta con jugadores en el exterior y esto no sucedía desde el Sudamericano Sub 20 del 2009.

Perú vs. Argentina: alineaciones probables

Perú: Zamudio; Andía, Fuentes, Chávez, López; Estrella, Cotrina, Távara, Siucho, Fernández; Ugarriza. DT: Nogara.

TE PUEDE INTERESAR

►Selección Peruana Sub 20: se cumple 4 años del triunfo 2-0 ante Brasil (VIDEO)



NO DEJES DE LEER