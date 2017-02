Perú vs. Argentina se enfrentan por la tercera jornada del Sudamericano Sub 17 de Chile en el Estadio 'La Granja' de Curicó. Los de Juan José Oré necesitan ganar en su segunda presentación, mientras que los comandados por Miguel Micó vienen de sumar dos derrotas consecutiva y ante la blanquirroja quieren recomponerse. (5:15 p.m./Panamericana TV)

La blanquirroja debutó en la primera jornada ante Brasil y no le fue nada bien. Perdió por el marcador de 3-0 y dejó entrever serios problemas en la generación de fútbol. Inclusive, el profesor Juan José Oré señaló que no esperaba caer de esa forma ante el elenco 'carioca'.

"No lo esperábamos sobre todo en el primer tiempo. Si bien los primeros minutos lo manejamos de acuerdo a los que habíamos visto ante Brasil, cometimos algunos errores que nos costaron goles. El equipo no rindió lo que esperaba”, comentó el estratega de Perú a la página oficial del Sudamericano sub 17.



Sin embargo, es hora de voltear la página. La jornada 2, la Selección Peruana sub 17 descansó y ahora tiene un duro partido ante la siempre favorita Argentina. En los últimos días, los jugadores de la blanquirroja han realizado prácticas en el Complejo Deportivo Flor de Llano para afinar detalles para su tercera presentación.

PREVIA| Perú vs. Argentina por la tercera fecha del Sudamericano Sub 17

Perú vs. Argentina: la albiceleste solo piensa en ganar

No vienen bien. La Argentina que es dirigida por Miguel Micó viene de caer dos partidos consecutivos (primero ante Venezuela y luego ante Paraguay) por el marcador de 1-0. Esto, sin lugar a dudar, no debe ser tomado como 'ventaja' a favor de Perú porque cada partido es distinto.

Eso sí, la 'albiceleste' ha mostrado tener un juego muy peligroso en zonas ofensivas; sin embargo, ha carecido de un hombre que pueda convertir las situaciones de gol en anotaciones. Eso, ante los de 'Jota Jota' Oré.

"Se nos está negando el arco. Tenemos que ir con todo frente a Perú para mantener viva la clasificación", explicó Facundo Colidio, delantero de la Argentina que buscará anotar el primer gol de su selección ante Perú.

Perú vs. Argentina: alineaciones probables

Perú: Salazar; Nación, Fuentes, Villalta, Bolivar; Aoki, Fredy Oncoy, Cano, Matzuda, Temoche, Galindo. DT: Juan José Oré.



Argentina: Roffo; Weigandt, Pérez, Cavallera, Grandis; Sequeira, Pais Mayan, García, Obano; Colidio, Carranza. Dt: Miguel Micó.



