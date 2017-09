Perú vs. Argentina: Wilton Sampaio será el árbitro del choque en La Bombonera

Tenemos pito. Todo va quedando listo para el trascendental partido entre Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018 y luego de que se confirmara el choque del próximo 5 de octubre en La Bombonera, ahora se definió quién será el árbitro: Wilton Sampaio, segundo réferi internacional de Brasil fue el elegido.

Fue Víctor Hugo Rivera, presidente de la Conar quien confirmó la noticia en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP. Pero lo que alarmó a todo es que por la intensa lucha de siete equipos por clasificar, sumado al Mundial Sub 17 a jugarse en India en octubre próximo, el árbitro del Perú vs. Colombia sería el segundo de Bolivia o Venezuela.

Perú vs. Argentina: ¿Quién pidió que se juegue en La Bombonera?



Wilton Sampaio, árbitro de 35 años, con experiencia internacional a nivel de clubes desde el 2013 y siendo esta su primera Eliminatoria rumbo al Mundial, dirigirá su cuarto partido en este proceso clasificatorio y la primera vez que dirija a la Selección Peruana.

¿Por qué son los segundos de cada país?



El gran problema que tiene la Conmebol para completar la lista de árbitros para la fecha doble es que se cruza el Mundial Sub 17 India 2017 a la que van los mejores representantes de cada continente, y a eso hay que sumarle que Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Ecuador están en la lucha por llegar al Mundial y la elección de los árbitros para la última fecha es bien difícil.

"Es muy probable de que para el Perú vs. Colombia, el árbitro sea el segundo de Venezuela o de Bolivia, que son los países que no juegan nada. No puede ser Brasil porque va a dirigir esta fecha", señaló Rivera.