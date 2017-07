¿Perú vs. Bolivia en el estadio Monumental? "El concierto o la selección se tiene que mover"

La prioridad es una buena cancha. En el comando técnico de la Selección Peruana no solo hay preocupación por los jugadores a elegir para los partidos ante Bolivia y Ecuador por Eliminatorias Rusia 2018, sino también por el lugar dónde se jugará el primer partido de esta fecha doble, lo cual es incierto debido al concierto del próximo 12 de agosto en el Estadio Nacional.

La realización de este evento musical, no hace más que complicar el resembrado del césped de 'La Casa de la Selección', por lo que la parte logística de la FPF está en diálogo con sus pares del IPD y la productora del concierto para que este último cambie de local y vaya al estadio Monumental. Caso contrario será la blanquirroja la que se mude.



Así lo dio a conocer Antonio García Pye, gerente de la Selección Peruana, quien aseguró de que la prioridad es una buena cancha. "Hemos tenido conversaciones para que el concierto sea en el Monumental, pero sino se puede tendremos que movernos nosotros", señaló.

"Si el concierto se realiza de todas maneras en el estadio Monumental, la cancha no va a estar en óptimas condiciones", señaló en entrevista con el programa Fútbol como Cancha. "El profesor Ricardo Gareca tiene preferencia de jugar en el Estadio Nacional, pero antes que eso, prefiere hacerlo en una cancha que esté al 95%. Una cancha al 50 o 60% no nos sirve"



García Pye dijo que él no puede poner los plazos para que se tomen estas decisiones, pero que "lo recomendable sería que este martes se resuelva todo para que hayan 30 días para reacondicionar el campo", indicó.



