¿Perú vs. Bolivia en el Estadio Nacional? siguen los problemas en torno al escenario del partido

"Me siento indignado", ese es el sentir del presidente de la FPF Edwin Oviedo por los problemas con el Estadio Nacional que le impiden confirmar el escenario del Perú vs. Bolivia del próximo 31 de agosto. El titular del máximo ente del fútbol peruano se reunió este miércoles con la Ministra de Educación Marilú Martens y confirmo que aún no hay 'humo blanco'.

Tras la reunión, Oviedo reveló detalles de la conversación con la señora Ministra, y reveló de que cancelar el concierto del próximo 12 de agosto en el Estadio Nacional no le costaría ningúna penalidad de 500 mil soles al IPD, como le habían informado.



"Nosotros no medimos el tema económico y apostamos todo por jugar en el Estadio Nacional, como pide el profesor Ricardo Gareca, pero en óptimas condiciones. Entonces nos ofrecimos a pagar la penalidad de 500 mil soles y pedimos el contrato del concierto para verlo con los abogados y pagar la penalidad. Pero grande fue nuestra sorpresa al ver que el contrato no tiene ninguna penalidad como nos informaron. Nos han mentido", dijo en entrevista con Fútbol como Cancha.

Y luego agregó: "esta mentira nos demuestra de que no hay ninguna voluntad de ayudar a la Selección Peruana. Siento que nos están echando de la casa de la selección", dijo con un tono marcado de indignación.



Según Oviedo, toda esta información fue recepcionada por la señora Ministra quien no quiso emitir ningún juicio y que esperará a conversar en estos días, telefónicamente, con el presidente del IPD Oscar Fernández, quien se encuentra en el extranjero, para poder llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. Este viernes vence el plazo.



