Perú vs. Bolivia: Ingeniero uruguayo preocupado por la cancha del Estadio Nacional y el concierto

La FPF contrató a un especialista para que ayude, pero las noticias no son alentadoras. Salvador Investizzi, ingeniero agrónomo uruguayo, llegó a supervisar el césped del Estadio Nacional y saber en qué condiciones llegará para el choque Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018 y señaló que si se realiza el concierto del 12 de agosto, no estará en óptimas condiciones.

"El césped del Estadio Nacional ya está muy afectado por los conciertos anteriores y el del 12 de agosto lo va a hacer más porque será sobre un césped muy debilitado", dijo el Ingeniero Investizzi en entrevista con el programa radial Fútbol como Cancha.



IPD: "El concierto no afectará en nada la cancha para el partido Perú vs. Bolivia"

Investizzi señaló de que la planificación de su colega Carlos Benavides, encargado de la FPF del mantenimiento del campo del Estadio Nacional, es viable, pero que "biológicamente es imposible que se haga un tapiz maduro y denso en solo 15 días. La cancha está pareja de nivel, pero lo que no tiene es césped. Por más trabajo que se haga, los plazos no se van a dar".

Y agregó que para el Perú vs. Bolivia, con la realización del concierto y, "si todo anda bien, la cancha llegará en cinco puntos sobre 10 como mucho. Desde la tribuna se podrá ver verde completo, pero será un césped con un pelito muy ralo que no da una cobertura ni un tapiz cerrado. Mi estimación será que la pelota pique mucho, una cancha muy dura donde difícilmente se podrá jugar al ras de piso", indicó.



Oblitas sobre el Perú vs. Bolivia en el Estadio Nacional: "Lo ideal es que se suspenda el concierto"

Y cuando a Salvador Investizzi le preguntaron si su recomendación era cambiar de escenario para que se juegue el Perú vs. Bolivia, a sabiendas de la realización del concierto, este dijo que "si se quiere jugar sobre un césped de ocho puntos para arriba, sí".



NO DEJES DE LEER



Sporting Cristal: Universitario de Deportes ya sabe lo que es perder con gol de Pablo Zegarra [VIDEO]