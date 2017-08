Perú vs. Bolivia solo se jugará en el Estadio Nacional si se cambia el lugar del concierto

Si no se suspende el concierto, no se juega el Perú vs. Bolivia en el Estadio Nacional. Así de clara es la decisión de los integrantes de la FPF que este martes, a través de un comunicado, hizo pública la decisión tomada respecto al escenario donde se jugará el choque válido por las Eliminatorias Rusia 2018.

Está claro: el comando técnico de la Selección Peruana, a pesar de que tiene todas las intenciones de jugar en el Estadio Nacional el choque rumbo al Mundial, optará por buscar una cancha en mejores condiciones de las que quedaría el gramado de 'La Casa de la bicolor' para no exponer a sus jugadores a algún tipo de lesión.



Aún hay una esperanza



Lo que sí dejó claro el comunicado de la FPF es que aún hay chances de jugar ante Bolivia en el Estadio Nacional. Pero todo depende de la reunión que sostendrán los directivos del ente del fútbol nacional con la Ministra de Educación este miércoles.

"La FPF acudirá a la invitación que nos ha cursado la Ministra de Educación Señora Marilú Martens para que pueda interceder en la solución de este impase (lo cual implica garantizarnos que no habrá actividad alguna en el campo de juego, hasta la celebración del partido oficial clasificatorio a jugarse con el seleccionado de Bolivia). En caso de que los buenos oficios de la Señora Ministra de Educación no fueran suficientes para subsanar esta coyuntura, muy a pesar de la FPF, se verá obligada a jugar el encuentro en otro escenario deportivo", se lee en el comunicado.



Además, en dicho comunicado , la FPF mostró extrañeza a las declaraciones del presidente del IPD Oscar Fernández quien se mantuvo firme en señalar que el estadio llegará en óptimas condiciones cuando en "la reunión del 31 de julio, se informó es que el campo no llegará al 100%, que es lo que se requiere para partidos de esta índole".

Este es el comunicado emitido por la FPF

