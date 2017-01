Perú vs. Bolivia se enfrentan por la segunda fecha del grupo B en el Estadio Olímpico de Ibarra del Sudamericano Sub 20 de Ecuador. Los dirigidos por Fernando Nogara irán en búsqueda de sus primeros tres puntos en el certamen tras empatar ante Argentina en el debut, mientras que los bolivianos empezarán su participación ante la blanquirroja, tras haber descansado la primera jornada. (Panamericana TV/5:00 p.m.)

La blanquirroja tiene la obligación de resarcir los errores cometidos ante Argentina en la primera fecha. En ella, estuvo a pocos minutos de llevarse un triunfo; sin embargo, no lo consiguió por falta de físico en el ocaso del encuentro.

Por ello, ahora ante Bolivia, Perú tendrá que voltear la página y planear trabajos de recuperación y tácticos para dar el golpe. Si se aspira con entrar al hexagonal final, la blanquirroja debe plantearse sumar 2 triunfos como mínimo.

No obstante, existe cierta dudas con respecto a los lesionados en Perú, ya que fueron 3 los jugadores que presentaron molestias físicas y por las cuales tuvieron que ser cambiados en la segunda etapa ante Argentina.



Depor pudo conocer que Roberto Siucho pasará un examen médico para descartar una lesión.

Perú vs. Bolivia: estos son todos los jugadores que Nogara tiene a disposición

Perú vs. Bolivia: los horarios para seguir el partido en vivo

Lugar Horario Perú 5:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Chile 7:00 p.m. Estadios Unidos (Washington/New York) 5:00 p.m. España (Madrid) 11:00 p.m.

Perú vs. Bolivia: los 'boliches' llegan con 5 extranjeros

La suerte no ha estado de Bolivia en lo que se refiere a Sudamericano Sub 20. De hecho, la verde no gana un partido en esta categoría desde el año 2007 (lleva 18 juegos sin conocer triunfo alguno).

Sin embargo, existe cierto interés de ver a este equipo boliviano en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador. Y aque la lista oficial de 23 jugadores cuenta con la inclusión de hasta 5 jugadores del extranjero: Brandon Torrico de Elche de España, Limberg Gutiérrez del Nacional de Uruguay (es hijo del histórico futbolista boliviano), Bruno Miranda de la U. de Chile y Henry Vaca de O'Higgins de Rancagua.

Perú vs. Bolivia: alineaciones probables

Perú: Carlos Gómez; Gianfranco Chávez, Marcos López, Ronaldo Andía, José Luján; Rudy Palomino (José Cotrina), Bryan Reyna, Martín Távara, Fernando Pacheco (Kevin Quevedo), Roberto Siuch; Adrián Ugarriza DT: Fernando Nogara.

