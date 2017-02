Perú vs. Brasil se enfrentan en el estadio La Granja de Curicó este viernes por la jornada 1 del Sudamericano Sub 17. Los dirigidos por Juan José Oré buscarán empezar con el pie derecho en el torneo y luchar por la clasificación al Mundial de la India, mientras que los Carlos Amadeu lucharán por obtener un título más. (8:15 p.m./Panamericana TV)



►Sudamericano Sub 17: Perú cambió de sede por mal estado del campo



El tiempo de preparación de la blanquirroja ha sido suficiente para llegar a punto al partido ante el siempre complicado 'Scratch'. Por ello, la bicolor intentará igualar las condiciones de 11 contra 11 con jugadores que han mostrado características importantes durante los partidos de práctica en los meses pasados.

Perú, que se encuentra en Chile desde el lunes, ha entrenado en la ciudad de Talca; sin embargo, un cambio de sede por el mal estado de campo del Estadio Fiscal de Talca obligó a que el partido ante Brasil se dispute ahora en La Granja de Curicó. Este escenario se encuentra a una hora y media del centro de concentración de la blanquirroja.

Anthony Aoki es el capitán de la Selección. Aquí junto a Oré (Foto: FPF) Anthony Aoki es el capitán de la Selección. Aquí junto a Oré (Foto: FPF)

Sin embargo, la selección peruana sub 17 viene tomando vuelo desde el primer día que llegó a Chile y, además, han revisado videos del rival de turno. Para Juan José Oré y Daniel Ahmed, quien también se encuentra con la delegación peruana, esto es determinante previo al duelo ante el 'Scratch'.

Perú vs. Brasil: jugadores a tener en cuenta en la blanquirroja

La preparación del equipo en los últimos meses ha generado expectativa. El único que ha debutado en Primera División, pese a ser todavía menor de edad, es José Bolívar, quien la temporada pasada llegó a jugar hasta 6 partidos con San Martín.



Y pese a que arrancó jugando de delantero, ahora 'Jota Jota Oré' le ha visto potencial como lateral izquierdo. El zurdo muestra salida limpia y potencia. Ahora, con Perú tiene la opción de mostrarse en el debut ante Brasil.

Eso sí, la Selección Peruana Sub 17 tiene en ataque a Renzo Galindo como principal carta de gol. El hombre de los Blue Rays le confesó a Depor que Juan José Oré le ha dado la confianza para ser el atacante titular.

Perú vs. Brasil: conoce a los 23 jugadores de la selección

Perú vs. Brasil: hora de romper la mala racha en el Sudamericano

No nos ha ido bien en los últimos años en el Sudamericano sub 17. En efecto, la blanquirroja tiene la ardua labor de romper esa pésima racha de 11 partidos consecutivos en este certamen en el que no ha podido sumar 3 puntos. El último duelo que ganó fue ante Bolivia en el año 2013 con tanto de Dangelo Artiaga.

Perú vs. Brasil: el 'Scratch' llega bien preparado, pero algo golpeado

Brasil que es dirigido por Carlos Amadeu buscará seguir sumando títulos en esta categoría en la que siempre le ha ido bien: de 16 torneos, 11 de ellos ha sido campeón. Sin embargo, el combinado brasileño no cuenta con una figura reconocida en este Sudamericano.



Además, Brasil viene de una desastrosa campaña en el Sudamericano sub 20 en la que no consiguió clasificar al Mundial de Corea. Ahora, en esta categoría sub 17 intentará cambiar el rumbo de los resultados en este año.

Perú vs. Brasil: alineación probable

Perú: Salazar, Bolívar, Villalta, Nación, Fuentes, Aoki, Matzuda, Cano, Melgar, Temoche, Galindo. DT: Juan José Oré.

TE PUEDE INTERESAR

►Revisa las mejores jugadas de la Sub 17 en su último amistoso

Selección Peruana Sub 17: Las mejores jugadas ante Bolivia (VIDEO)

NO DEJES DE LEER