Perú vs. Colombia: ¿qué debe pasar para ver a la bicolor en el Mundial de Rusia 2018?

En tu casa, tu camiseta de la Selección Peruana está lista para volver a ser usada. En tus clases o tu ‘chamba’, solo piensas en los dos días que faltan. En las calles, hay hasta perritos con la blanquirroja, y en algunos hogares se ven banderas peruanas. Incluso, las bocinas de los autos no te molestan tanto como antes.

Aunque el Mundial está cerca, no tenemos claro qué debe pasar para que sea, por fin, una realidad. Si Perú gana, pierde o empata con Colombia: ¿qué resultados se deben dar en los encuentros entre Paraguay vs. Venezuela, Argentina vs. Ecuador y Chile vs. Brasil, para lograr la clasificación? Aquí te lo explicamos todo:

PERÚ GANA A COLOMBIA

Paraguay vs. Venezuela



Paraguay Gana: clasificamos directo, salvo que Chile y Argentina ganen (y nos supere en diferencia de goles).



Paraguay empata: clasificamos directo, salvo que Argentina gane y nos supere en diferencia de goles.



Paraguay pierde: clasificamos directo, salvo que Argentina gane y nos supere en diferencia de goles.



Argentina vs. Ecuador

​

​Argentina gana: clasificamos directo, salvo que Chile gane y Argentina nos supere en diferencia de goles.



Argentina empata: clasificamos directo



Argentina pierde: clasificamos directo

Chile vs. Brasil

​

Chile gana: clasificamos directo directo si Argentina no nos supera en diferencia de gol. Si lo hace, repechaje.



Chile empata: clasificamos directo



Chile pierde: clasificamos directo

PERÚ EMPATA CON COLOMBIA

Paraguay vs. Venezuela



Paraguay gana: solo vamos a repechaje si Argentina no gana y Chile pierde por más de un gol.



Paraguay empata: directo, si Argentina no gana y Chile pierde por más de un gol. Si es por uno, repechaje.



Paraguay pierde: directo, si Argentina no gana y Chile pierde por más de un gol. Si es por uno o no pierde, repechaje.

Argentina vs. Ecuador



Argentina gana: solo vamos a repechaje si Chile pierde por más de un gol y Paraguay no gana.



Argentina empata: directo si Chile pierde por más de un gol y Paraguay no gana. Si empatan o Paraguay gana, repechaje.



Argentina pierde: directo si Paraguay no gana y Chile pierde por más de un gol. Si es por menos o gana, repechaje.

Chile vs. Brasil

​

Chile gana: vamos a repechaje si Paraguay y Argentina no ganan.



Chile empata: vamos a repechaje si Paraguay y Argentina no ganan.



Chile pierde: directo si Paraguay y Argentina no ganan. Repechaje si solo uno de los dos gana.

PERÚ PIERDE CON COLOMBIA

Paraguay vs. Venezuela

​

​Paraguay gana: quedamos eliminados



Paraguay empata: vamos a repechaje solo si Argentina pierde por igual o más goles que nosotros.



Paraguay pierde: vamos a repechaje solo si Argentina pierde por igual o más goles que notros.

Argentina vs. Ecuador



Argentina gana: quedamos eliminados



Argentina empata: quedamos eliminados



Argentina pierde: repechaje si es por igual o más goles que nosotros, y además Paraguay no gana.

Chile vs. Brasil

​

Chile gana: repechaje, si Argentina pierde por mayor diferencia de goles que nosotros, y Paraguay no gana.



Chile empata: repechaje, si Argentina pierde por mayor diferencia de goles que nosotros, y Paraguay no gana.



Chile pierde: repechaje, si Argentina pierde por mayor diferencia de goles que nosotros, y Paraguay no gana.

