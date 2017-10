Perú vs. Colombia: todo lo que debes saber si vas al Estadio Nacional [VIDEO]

Todo está listo para la fiesta de esta noche. Y el plan de seguridad que girará en torno al Perú vs. Colombia, ya se puso en marcha. Todo lo que tienes que saber si vas al Estadio Nacional te lo recordamos en esta nota, eso sí, la regla de oro es: ¡Alentar los 90 minutos!

Con anticipación



Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 2 de la tarde. Así que no tienes pretexto para llegar con la hora al partido entre Perú y Colombia, que está programado para las 6:30 p.m. Antes de salir de casa no te olvides de colocar tu DNI y tus entradas en tu billetera o cartera.

Control de alcoholemia



Si te tomaste un par de tragos antes del partido y tenías pensado ir al Estadio Nacional, mejor quédate en casa. La Policía Nacional del Perú (PNP) hará control de alcoholemia y los que den positivo no ingresarán al coloso deportivo. Lo mismo aplica para las personas que estén bajo efecto de drogas. La PNP también realizará control de requisitorias en las puertas de acceso al escenario deportivo.

Ante todo, respeto al rival.

Transporte y seguridad



Serán 1,475 efectivos policiales los que mantendrán orden dentro y fuera del Estadio Nacional. Además, se dispondrá de 180 socorristas para atender cualquier emergencia que se presente. Ahora, ponte ‘mosca’: desde las 6:00 am de hoy se cerraron todos los accesos al ‘José Díaz’ para evitar congestión vehicular. Solo falta que ruede el balón.



Respeto al himno.

Déjalos en casa



No lleves al Perú vs. Colombia armas, artefactos pirotécnicos, botellas u otros objetos contundentes que puedan ocasionar daños al público asistente. La PNP no te dejará ingresar al escenario deportivo con esos objetos. Esta vez sí puedes llevar correa de hebilla chica.

Mucho ojo.

Una gran fiesta



Puedes llevar al Estadio Nacional, banderas (sin palo), globos, serpentinas y similares. La camiseta de la Selección Peruana no puede faltar y también puedes pintar tu rostro. Bombos y tarolas (solo a la barra oficial, acreditada por la Federación Peruana de Fútbol).



Atento a los desvíos.

