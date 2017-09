Perú vs. Colombia: ¿cuándo se define el estadio del partido por Eliminatorias?

Faltan 20 días para el partido entre Perú y Colombia, por la última fecha de las Eliminatorias a Rusia 2018, pero aún la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se ha pronunciado sobre el escenario que albergará este trascendental encuentro.

¿Nacional o Monumental? Hasta el jueves, fecha en la que FIFA anunció el escenario y la hora del partido, se sabía que el encuentro se desarrollaría en el coloso de la calle de José Díaz, a las 6:30 p.m.; pero en las últimas horas cambió el panorama.

El pasado viernes, directivos de la FPF se reunieron con representantes de Gremco para conocer la disponibilidad del estadio Monumental, no solo para el encuentro contra Colombia sino también en un hipotético caso que se juegue el repechaje ante Nueva Zelanda., Y, en ambos casos está libre.

No podemos olvidar que que esta noche se realizará en nuestro primer escenario deportivo el concierto de Maroon 5. El campo del Nacional está crecido porque no se ha utilizado desde el 29 de julio. Además será utilizado este sábado para el encuentro entre Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes. No presentaría inconveniente alguno para el duelo por Eliminatorias.

Aunque el problema vendría para la fecha del repechaje. La cancha del Estadio Nacional está separada para un concierto de Green Day, el próximo 15 de noviembre, y se debe entregar el campo con tres días de anticipación para el armado del escenario.

Y la fecha del repechaje está fijada para el 14 del mismo mes. Los organizadores no tendría problemas de cambiar de escenario, pero hay algunos detalles que deben resolverse entre el IPD y FPF. Este miércoles deberían informar desde la Videna el escenario y el precio de las entradas para cotejo ante Colombia. A esperar.