Perú vs. Colombia: Diego Umaña analizó el partido y alertó a Pekerman de "ser intensos"

Su experiencia como técnico en Colombia y Perú lo lleva a ser una voz autorizada para analizar el choque de este martes que podría dejar a uno de ellos fuera del Mundial. Diego Umaña habló de las chances de cada una de las selecciones de llegar a Rusia 2018 en esta última fecha y no se inclinó por ninguno como favorito.

El peligroso Perú



"Perú llega con un resultado importante; la mejor decisión que tomó Gareca fue la de hacer una transformación en las convocatorias, tiene un equipo más joven, más vibrante, con más ritmo, con jugadores hábiles que van al frente. Les falta un poquito de pausa y de paciencia a veces, y uno lo ve en las instrucciones que da Ricardo, diciéndoles desde la raya que piensen un poquito más, porque corren y corren, y a veces se pasan en el ritmo, en terminar las jugadas demasiado rápido", dijo Umaña en entrevista con el diario AS.

El entrenador cafetero señaló que Perú "va a ser un equipo muy complicado porque está jugando bien, porque llegan con confianza después de ese empate en Argentina y porque es volver a llevarlo a un Mundial después de muchos años”.

La Colombia que él quiere ver



Para el extécnico de Juan Aurich y Sport Huancayo, Colombia "puede sacar el resultado, pero es un partido que lo van a rodear muchas cosas: es el único de esta fecha en el que se enfrentan dos equipos con posibilidades de clasificar. Perú de local ha tenido más inconvenientes. En tanto, Colombia tendrá que ir a jugarse la vida. No hay otra oportunidad, tiene que entregarse íntegro, jugar con una intensidad máxima, no regalar nada, no equivocarse e individualmente dar lo mejor y ser más equipo que nunca", reveló.

Para Umaña, la clave del triunfo cafetero estará en lo que pueda hacer José Pékerman. "al convivir con los jugadores, crea una comunicación interna invisible para los que estamos afuera, pero ojalá decida bien, elija bien los 11 que tienen que ser, para que le respondan de la mejor manera posible", señaló.

