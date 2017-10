Perú aún depende de sí misma. Faltan 180 minutos por jugar. El rival será Nueva Zelanda y los de Ricardo Gareca tendrán que superar la última barrera para asegurar su clasificación al Mundial de Rusia 2018.

“Estar en esta situación era una de las opciones que teníamos. Falta 180 minutos. Fue una de las metas que nos propusimos fue clasificarnos de manera directa o por repechaje. Nos tocó partidos muy difíciles para afrontar. No hicimos el gran partido. Lo hicimos desde el aspecto para cuidar lo que tiene Colombia”, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa, tras el 1-1 en el Estadio Nacional.

En ese sentido, Gareca reconoció que Perú no jugó un buen partido, debido principalmente a la fortaleza defensiva de Colombia. Por supuesto, los de Pékerman defendieron con todo y fueron inteligentes para atacar.

“No generamos mucho juego. Le agradezco a la gente el gran apoyo que hemos tenido, en argentina y en todas las Eliminatorias. Es conmovedor. El partido fue difícil, bastante parejo en todo. Pero estoy muy contento de lograr un objetivo”, agregó Gareca.

SOBRE EL GOLAZO DE GUERRERO Y NUEVA ZELANDA

“Si bien la jugada era indirecta, ya viéndola por televisión, parece que roza en la barrera. Ospina se estiró y la tocó. Fue un golazo y nos dio la posibilidad de estar en un repechaje”, manifestó Gareca sobre el golazo de tiro libre de Paolo Guerrero”.

“Recién ahora vamos a analizar el juego de Nueva Zelanda. Luego voy a tener un panorama más claro. Son rivales muy difíciles y complicados. Pero me queda que podemos dar mucho más desde el aspecto futbolístico. Entregamos todo, desde la actitud, desde el aspecto físico, pero nos faltó lo futbolístico. Nos tocó vivir cosas muy fuertes, que hace mucho tiempo no se veía, como el cariño de la gente. Lo emocional puede jugar, porque nos demostraron tanto cariño a donde fuimos. La gente cree en nosotros que emociona. Todo lo emocional jugó en la cancha”.

SOBRE PÉKERMAN

“Charlamos. Solo tengo palabras de agradecimiento. Tengo un gran cariño por él, porque es de los más prestigiosos del fútbol argentino. Nos ha representado de la mejor manera, a donde fue. Es como una línea que ha trazado, es un modelo a seguir. Desde el convencimiento, me hice entrenador de la Selección Peruana. Creo en el futbolista peruano. Nos falta conseguir objetivos. Aún no logramos el verdadero. Es importante para el fútbol lograrlo. Es complicado, pero dependemos de nosotros. Tenemos un alto concepto del futbolista peruano”.

SOBRE EL FUTBOLISTA PERUANO

La gran convicción de creer en nosotros. Tenemos el potencial. Estamos convencidos de eso. Es increíble la unión del grupo, de lo convencido que estamos de ir superándonos. Cada vez es más sólido, más fuerte. No puedo dejar pasar por alto la conexión del equipo con la gente. Ellos nos levantan de situaciones complicadas. La gente nunca dejó de creer, ni en el desarrollo ni en los previos. A veces, el afecto te da ese empujoncito, es importante para nosotros.

SOBRE LA LESIÓN DEL ‘MUDO’

“Alberto, cuando llegamos, era la información que no podía continuar. Después, los demás muchachos estaban bien. No vislumbraba el partido que nosotros podíamos plantear. Colombia nos tenía controlados. Nosotros intentamos jugar a la espalda de Paolo, que Ruidíaz y Reyna intercambien de posiciones. Tener más volumen de juego, pero no pudimos lograrlo a la perfección. En líneas generales, preocupamos más a Colombia”.

