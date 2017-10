Perú vs. Colombia: la genialidad de Edison Flores en ofensiva sin el final deseado

La Selección Peruana salió decidida a todo por el triunfo sobre Colombia. Sin embargo, el equipo de todos no ha tenido claridad para llegar al arco de David Ospina. Edison Flores tuvo una jugada clara, pero no tuvo el final deseado.

Sucedió a los 28 minutos del primer tiempo. El 'Orejas' Flores recibió el balón a pocos metros del área. Con una finta, se sacó la marca de un colocho. Era la oportunidad deseada, pero la definición fue deficiente.

Perú vs. Colombia: se enfrentan en el Nacional por la clasificación al Mundial de Rusia 2018

El remate del 20 de la Selección Peruana no tuvo la potencia deseada y el arquero Ospina no tuvo problemas para controlar el esférico y apagó el incendio. El jugador peruano no podía creer la ocasión que había desperdiciado.

El goleador de la bicolor, Paolo Guerrero, también tuvo dificultades para llegar al arco. Los defensas no le dejan ningún espacio al 'Depredador', quien igual se las ingenia para tocar el balón.

El técnico Ricardo Gareca tendrá que replantear su esquema para el segundo tiempo para penetrar la última línea de los colombianos.

