Perú vs. Colombia: perro se comió 'entradas' y dejó a su dueño sin partido. 

¿Lo peor que te podía pasar en la previa del Perú vs. Colombia? En redes sociales se hizo viral una publicación en la que acusan a un perro de haberse 'comido' las entradas de su dueño para el decisivo partido que se jugaría más tarde en el estadio Nacional.

Aunque se desconoce quién es el autor y si es un hecho que ocurrió realmente, varios cibernautas lamentaron lo sucedido, sobre todo porque conseguir boletos para este encuentro de Eliminatorias ha sido toda una travesía y más de uno se quedó con la ganas de alentar desde la tribuna.

► Perú vs. Colombia en el Nacional por la clasificación al Mundial de Rusia 2018

"Lo peor que te puede pasar, no me pasó a mí... le pasó a un amigo. Adiós entradas PE vs. CO", escribió una joven en Twitter. "Cuando tu perro 'se come' las entradas...Lástima que esa excusa no es válida para entrar al estadio", tuiteó otro usuario.

La bicolor está obligada a ganar a Colombia para ir a un Mundial en forma directa. Un empate o una derrota la obligaría a depender de otros resultados para saber si clasifica directamente, va al repechaje contra Nueva Zelanda o queda fuera de Rusia 2018.



Perú suma 25 puntos en el quinto lugar, uno por debajo de Colombia, cuarta, en una tabla que lidera la clasificada Brasil con 38 unidades. Colombia también debe de ganar para pasar, de lo contrario también tendrá su destino en manos de