Perú vs. Nueva Zelanda: vidente sorprendió con su predicción para el repechaje [VIDEO]

Todas sus predicciones sobre el final de las Eliminatorias se hicieron realidad. La vidente Aura Sanchinelli había asegurado en una entrevista con el periodista Jaime Bayly que la Selección Peruana iba a pasar "raspadito", que Argentina clasificaría de forma directa y que Chile quedaría fuera, tal como ocurrió el último martes.

Es por eso que su nueva predicción sorprende. Sanchinelli aseguró que Perú perderá el repechaje ante Nueva Zelanda nada menos que en una tanda de penales. "Me gustaría decirte que no, pero no puedo mentir", le dice reiteradas veces a un Bayly incrédulo y desesperado.

Sin embargo, la vidente dejó lugar a la duda cuando soltó que "la Selección Peruana tiene 10 meses para prepararse", cuando los duelos de ida y vuelta ante Nueva Zelanda se jugarán en apenas un mes.

Además, varios cibernautas notaron que no conoce bien los términos futbolisticos y que, por lo tanto, no se puede tomar su predicción al pie de la letra.

Para terminar, Aura Sanchinelli comentó que hay una forma en la que Perú puede cambiar su suerte y clasificar al Mundial Rusia 2018. "Debe preparase mucho y tener mucha fuerza. Serán dos partidos muy duros".

