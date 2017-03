Perú vs. Uruguay: todo lo que debes saber si vas al Estadio Nacional

Cada vez falta menos para que se inicie el partido entre Perú y Uruguay, por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018. Y si eres uno de los afortunados que acudirá al Estadio Nacional para alentar a la bicolor, toma estas medidas antes de dirigirte al coloso de la calle José Díaz.

Antes que salir de tu casa u oficina no te olvides de poner en tu billetera o cartera tu DNI. Es indispensable porque habrá control de requisitorias. Advertido estás. Otro detalle: no tomes alcohol. Habrá prueba de alcoholemia. Tampoco te pintes la cara.



Algo que debes dejar en casa es tu correa. Sí, como lo lees. No se te ocurra ponerte ese cinturón de cuero con hebilla de metal porque la PNP no te dejará pasar al Estadio Nacional. El pretexto que se caen los pantalones no sirve en esta ocasión.



La PNP ha dispuesto que más de mil 500 policías cuiden y velen por la seguridad de los hinchas que acudan alentar a la rojiblanca. Ellos estarán ubicados en diversos puntos estratégicos dentro y fuera del estadio.



El perímetro formado por las avenidas 28 de julio, Paseo de la República, Alejandro Tirado y Petit Thouars estará cerrado al paso vehicular desde las 2:00 de la tarde. No lleves automóvil para que no generes congestión, pero si no tienes otra, el estacionamiento del coloso deportivo estará abierto y podrás ingresar por Madre de Dios.