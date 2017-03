Perú vs. Venezuela: los amigos que se volverán a encontrar en Maturín 

Ya lo dijo Arquímedes Figuera: "Fuera de las canchas hasta les puedo dar un beso, pero a la hora del partido no conozco a nadie". Y así como el caso del 'filósofo' y sus compañeros en Universitario de Deportes, habrán otros duelos entre ex compañeros en el próximo Perú vs. Venezuela.

El encuentro que más miradas generará será sin duda el de Paolo Guerrero y Tomás Rincón. Ambos son reconocidas figuras en el continente y compartieron vestuario por varios años en el Hamburgo de Alemania.

Asimismo, una de las novedades de la convocatoria del Tigre, Sergio Peña, compartió equipo por algunos años con el joven venezolano del Málaga Adalberto Peñaranda. Aunque no coincidieron en el verde, si se juntaron en las prácticas del equipo español.

Por último, no podemos dejar de destacar el reencuentro de Alberto Rodríguez, Aldo Corzo y Carlos Cáceda con Arquímedes Figuera.

Los jugadores de Universitario olvidarán el mal momento en el Torneo de Verano y se enfocarán en defender con todo las camisetas de sus selecciones.

