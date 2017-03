BBC Mundo publicó sus pronósticos para la fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial Rusia 2018. Según el medio, la Selección Peruana no se llevará la mejor parte en Maturín y caerá 2-1 ante Venezuela.

El artículo explica que "la vinotinto está convencida que su último puesto en la clasificación no refleja el avance que ha vivido su fútbol en los últimos años y utilizará el resto de las eliminatorias para demostrar que su realidad está muchos puntos por encima que los cinco que ha acumulado hasta ahora".

Agrega: "El técnico Rafael Dudamel hizo su convocatoria con un ojo en el futuro, de allí la presencia de varios de los hombres que brillaron en el pasado sudamericano sub 20 y que lograron la clasificación al mundial".

Sin embargo, también hace un pequeño análisis de la Selección Peruana: "Su contraparte en Perú, Ricardo Gareca, también está apostando por un equipo renovado para afrontar las doble fecha, que será crucial para aferrarse a la poca esperanza que aún le queda para llegar al mundial".

Así quedará la fecha 13, según la BBC

Colombia vs. Bolivia 3-0

Paraguay vs. Ecuador 2-2

Uruguay vs. Brasil 1-1

Venezuela vs. Perú 2-1

Argentina vs. Chile 3-1

