Las posibilidades de clasificar al Mundial de Corea del Sur se diluyen, pero las posibilidades aún están intactas para la Selección Peruana Sub 20, que chocará contra Venezuela este lunes desde las 5:00 p.m. (Transmisión: Panamericana TV) en el estadio Olímpico de Ibarra por el Sudamericano de Ecuador.



Luego de haber sumado un punto de seis posibles, la Selección Peruana Sub 20 saldrá con el cuchillo entre los dientes para conseguir su primera victoria en el Sudamericano de Ecuador. El rival de turno será Venezuela, que apenas pudo empatar sin goles ante Uruguay en lo que fue su debut en el certamen internacional.



La Selección Peruana, que cayó ante Bolivia, volverá a apostar por Fernando Pacheco, Adrián Ugarriza, Gerald Távara y Carlos Gómez en el arco. Todos ellos conforman el cuerpo titular del DT Fernando Nogara.



"El fixture que le tocó a Perú es complicado. Después de un gran desgaste físico con Argentina. Cada 48 horas es muy difícil jugar. No hay recuperación y no se tiene un equipo descansado y por supuesto que eso puede marcar una diferencia", explicó Ricardo Gareca la derrota que protagonizó la Selección Peruana ante Bolivia.



La Selección Peruana Sub 20 busca clasificarse al Mundial de Corea del Sur. Pero, ¿qué tendría que pasar para que los dirigidos por Fernando Nogara se clasifiquen al hexagonal final? Para no correr riesgos no le queda de otra que ganar sus dos siguientes partidos ante Venezuela y Uruguay.



De sumar 4 o 3 puntos, tendrá que esperar otros resultados para ver si le alcanza o no para avanzar. Por ahora, Bolivia es el líder del Grupo B con 3 puntos.



POSIBLE ALINEACIONES:

Perú: C. Gómez, M. López, A. Fuentes, G. Chávez, J. Luján, G. Tavara, M. Castro, M. Estrella, A. Ugarriza, R. Fernández y F. Pacheco.

Venezuela: W. Fariñez, J. Mejías, N. Ferraresi, W. Velásquez, Y. Soteldo, Y. Herrera, R. Hernández, L. Ruiz, R. Peña, A. Romero y S. Córdova.

