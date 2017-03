Perú vs. Venezuela EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la fecha 4 del Sudamericano Sub 17

Perú vs. Venezuela se enfrentan este jueves en el Estadio Fiscal de Talca por la fecha 4 del Sudamericano Sub 17 de Chile. Los dirigidos por 'Jota Jota' Oré necesitan ganar a como dé lugar para mantener su sueño de clasificar al hexagonal final, mientras que los de José Hernández van en búsqueda de su segundo triunfo. El partido va desde las 3:00 p.m. y lo podrás seguir por Panamericana TV y Depor.com.

►Selección Peruana: ¿Paolo Hurtado o Sergio Peña? La duda de Ricardo Gareca



La blanquirroja llega de perder en sus primeras presentaciones en el Sudamericano. En la jornada 3, el combinado bicolor cayó por el marcador de 3-0 ante Argentina y desperdició una gran chance de sumar sus 3 primeros puntos ante la albiceleste.

Sin embargo, ante Venezuela no existe margen de error. Solo sirve la victoria y en un día de descanso, Perú debe salir a dar el golpe. El equipo que presentaría Oré sería el mismo que ha venido jugando en las dos primeras fechas del Torneo.

Además, la Selección Peruana Sub 17 no consigue un triunfo en el Sudamericano desde el 7 de abril del año 2013. Esta estadística debe romperse ante Venezuela y reactivar el sueño mundialista de la India.

Perú vs. Venezuela: ¿podrá la blanquirroja vencer a la vinotinto?

Perú vs. Venezuela: La vinotinto llega bien

No es un secreto que el fútbol venezolano ha ido mejorando con el correr de los años. La prueba fiel es la obtención de la clasificación al Mundial de Corea en la categoría sub 20 de la mano de Dudamel. Sin embargo, en la sub 17 la historia viene siendo 'similar' hasta cierto punto: en la primera jornada vencieron 1-0 a Argentina, en la segunda perdieron ante Brasil y en la tercera empataron 2-2 ante Paraguay.

Sin embargo, ante Perú tienen que ganar si es que quieren asegurar su clasificación al hexagonal final del Sudamericano sub 17. De 'taquito' estaría eliminando a la blanquirroja que tendría que regresar a Lima con las manos vacías.

Perú vs. Venezuela: alineaciones probables

Perú: F. Salazar; B. Villalta, D. Nación, A. Fuentes, A. Aoki; D. Nación, M. Mazutda, F. Oncoy, L. Cano, D. Temoche; J. Bolívar, R. Galindo. DT:



Venezuela: Olses, Ferreira, Luna, Makoun, Zambrano, Cásseres, Rodríguez, Chalbaud, Echeverría, Hurtado, Pérez. DT: José Hernández.



TE PUEDE INTERESAR

►Sudamericano Sub 17: tabla de posiciones tras jugarse la fecha 3 del torneo



EN VIDEO:

Universitario de Deportes: jugadores firman la paz con barritas en Campo Mar

NO DEJES DE LEER